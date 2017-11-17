「民主之死」 柬國最大反對黨遭解散

2017-11-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕柬埔寨最高法院十六日以密謀政變罪名，裁定解散該國主要反對黨「柬埔寨救國黨」（ＣＮＲＰ）與禁止該黨一一八名成員參政五年。人權團體痛斥此一判決結果是柬國民主之死，並導致明年大選失去公信力；執政長達三十二年的柬埔寨總理韓森稍後表示，明年大選將如期登場，ＣＮＲＰ未被禁止參政成員可投效他的麾下或成立新政黨。

被控密謀政變 118名成員禁參政5年

柬國最高法院法官、韓森領導的執政黨柬埔寨人民黨（ＣＰＰ）成員蒙提指出，最高法院決定解散ＣＮＲＰ與禁止該黨一一八名高層從政五年，自宣判日起生效；蒙提還說，被控與美國以及其他外國勢力密謀發動革命的ＣＮＲＰ實際上已經認罪。但ＣＮＲＰ與華府皆否認該指控，ＣＮＲＰ以此一指控具有政治動機而抵制審判，甚至未派律師出庭。

ＣＮＲＰ成員、稍早被捕的ＣＮＲＰ主席根索卡（Kem Sokha）之女根摩諾薇雅（Kem Monovithya）痛批，判決結果顯示，要是沒人阻止，韓森就會一直恣意妄為；判決結果早在預料中，「國際社會制裁（韓森政權）的時刻已到」。柬國司法制度因韓森的影響力而嚴重偏頗，柬國最高法院的判決，重挫這個唯一有機會中斷韓森政權的政黨。柬國政府上月已修法允許重新分配席次，ＣＮＲＰ目前掌握的國會席次與地方民選席位，將被其他政黨瓜分。

韓森執政32年 慣用訴訟對付政敵

韓森在判決出爐後發表電視演說，指稱即使ＣＮＲＰ被解散，明年國會大選仍將照常舉行；未被禁止參政的ＣＮＲＰ成員可以籌組新黨或投效執政黨ＣＰＰ。但人權團體痛斥此一判決結果讓明年大選失去可信度，人權觀察組織亞洲分部副主任羅伯森稱此判決是柬埔寨民主之死；國際法律家委員會則說，柬國解散反對黨之舉已跨越紅線，剝奪選民自由選擇其民意代表的機會。

赤柬將領出身的韓森，向來透過及時鎮壓與法律訴訟等手段對付政敵，柬國當局在今年七月ＣＮＲＰ於地方選舉中大勝後，加速鎮壓該黨，除了發動一連串法律攻擊，今年九月甚至以密謀發動革命的叛國罪名，逮捕ＣＮＲＰ主席根索卡，導致該黨五十五名國會議員中，有逾半數逃往海外。