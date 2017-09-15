20年太空探索劃句點 卡西尼號今撞土星自毀

2017-09-15

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國航太總署（NASA）太空船「卡西尼號（Cassini）」預計於15日將穿越土星大氣層，像流星燃燒般墜落土星表面，為20年的太空航程劃下句點。此一發生在14億公里外的告別作，將可在地球上以天文望遠鏡觀測。

迄今已繞行土星近300次

「卡西尼號」取名自發現土星四顆衛星的義大利天文學家卡西尼（Giovanni Cassini），於1997年發射，2004年進入土星軌道，同年12月把攜帶的探測器「惠更斯號（Huygens）」送上土星最大衛星土衛六（Titan，又名泰坦），迄今已繞行土星近300次。

今年4月22日，「卡西尼號」開始執行最終任務，利用土星衛星引力更接近土衛六，駛往土星及土星環之間，其最後5次環行將進入土星大氣層頂端，定於9月15日直接墜毀土星表面。

科學家希望，在「卡西尼號」焚毀前儘量接收其訊號，但其無線電訊號可能在加州任務控制中心當地時間早上4點55分06秒（台灣時間同日晚間7點55分06秒）與地球失聯。由於與地球距離14億公里，在光速的限制下，其墜毀的實際時間將是83分鐘之前。

NASA計畫經理麥茲（Earl Maize）形容，這艘太空船的最後訊號將有如回音，從土星發射後將近一個半小時穿越太陽系。「卡西尼號」雖已準備壽終正寢，但其任務將於訊號完全傳回地球後才完全結束。

曾在土衛二發現氫分子

這項任務是由NASA、歐洲太空總署（ESA）及義大利太空機構聯合計畫，總成本大約32.6億美元，當中「惠更斯號」是由歐、義負責建造。

「卡西尼號」執行任務後有許多重大發現，包括土衛六上的液態甲烷海、土衛二（Enceladus，又名恩克拉多斯衛星）上的地下海洋。「卡西尼號」在行經土衛二的南極時，其光譜儀收集的資料顯示，從「土衛二」海底熱泉噴出物中檢測出氫分子。科學家指出，此活動意味可能有生命存在。