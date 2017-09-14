19大前清雜音 鳳凰衛視三政論節目停播

2017-09-14

〔編譯管淑平／綜合報導〕香港媒體報導，播出已有十九年之久的香港「鳳凰衛視」知名談話性節目「鏘鏘三人行」，遭北京當局勒令停播，鳳凰旗下另外兩個評論性節目也遭封殺。這是中共召開第十九次全國代表大會前，箝制輿論的最新行動。法國國際廣播電台（RFI）中文網指出，就連背景疑似附屬中國機關的「自己人」鳳凰衛視都逃不過官方利剪，顯示中國在當前政治敏感之際，「只准許官方認可的聲音」。

「鏘鏘三人行」官方微博十二日發文證實停播，「因公司節目調整，鏘鏘暫時停播，感謝大家多年厚愛，後會有期」。中國各大影音網站也將該節目影片全面下架，「鏘鏘三人行」甚至被新浪微博列為敏感詞，無法搜索。另外兩個同類型節目「震海聽風錄」、「時事辯論會」也自本週起停播，雖然節目單位尚未證實，但官方網站已無法瀏覽。

「鏘鏘三人行」每集邀請名人、知識份子作客，談論社會、文化、時事，一九九九年還曾訪問中國國家主席習近平的妻子彭麗媛，當時習近平擔任中共福建省委副書記，知名度不如彭。香港蘋果日報報導，節目突然停播係因「收到高層指令」，該台內部消息指近期已有大半王牌節目被警告、約談，陸續還會有其他整肅行動，下一個可能是評論節目「一虎一席談」、解析軍事動態的「軍情觀察室」。

法廣中文網指出，鳳凰衛視總部設於香港，在香港註冊，對外自稱港媒，但背景疑似附屬中國機關；創辦人劉長樂出身解放軍，與當局關係密切，去年初還獨家訪問到銅鑼灣書店綁架事件主角李波。香港蘋果報導，鳳凰衛視言論尺度從未超越官方紅線，「頂多算是擦邊球」，在前國家主席江澤民、胡錦濤時代呼風喚雨，但此光景在習近平上任後已不復見。

劉長樂在二○一一年前重慶市委書記薄熙來、中共中央政法委員會前書記周永康失勢時，均試圖利用輿論為其漂白，遭當局警告；去年鳳凰財經官方微博為江澤民慶生也遭懲處。

在前述三節目停播前，中國廣電總局七月發文禁止各省衛視在「重要宣傳期」播出古裝、偶像等娛樂劇種，八月底東方衛視脫口秀「金星秀」、湖南衛視實境秀「爸爸去哪兒」等熱門節目也被下架。網友批評，此乃「新焚書坑儒」、「中國文化的九一一」，感嘆「泱泱大國，容不下一桌三人」，「凡是被停播的，都是講真話」。