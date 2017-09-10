搶救人口流失大作戰 日離島爭取自衛隊進駐

2017-09-10

〔編譯林翠儀／綜合報導〕由於北韓威脅和中國軍事急遽擴張，日本政府近幾年派遣自衛隊進駐離島，以加強西南群島防衛，駐軍帶來的人口和經濟效益，讓多處長期處於人口流失的離島視為「天降甘霖」，紛紛展開搶兵大作戰，希望自衛隊進駐以振興離島。

駐軍帶來人口和經濟效益

陸上自衛隊去年3月派遣一支規模約160人的「沿岸監視隊」，進駐日本最西邊的與那國島，由於部分隊員眷屬同時進駐，島上人口一下增加200多人，來到1726人。島上原本面臨廢校危機的小學，因學童人數增加，不但免除了廢校危機，各學年人數也足夠編班，不再像以往全學年混合一班上課。

與那國島所在的與那國町，在2008年即由町議會決議爭取自衛隊進駐，後來雖出現反對聲音，擔心自衛隊進駐後成為攻擊的目標，但支持的町民仍居多數。未來，同屬沖繩縣的宮古島及石垣島也將陸續有自衛隊進駐。

位於長崎縣五島市的福江島，兩年前也開始積極爭取自衛隊進駐，地方工商團體發動連署向市議會請願，全市5分之1人口響應；去年6月，五島市市長野口市太郎向防衛省陳情爭取自衛隊進駐。

五島市人口從1955年的9.2萬人，減少至目前的3.4萬人，野口市長希望自衛隊進駐，為該島帶來如同與那國島般的經濟及人口效益，阻止離島人口繼續減少。無獨有偶，同縣的壹岐市議會去年6月也通過類似決議，今年將由縣府出面，向中央提出邀請。

陸上自衛隊預定明年3月成立有日版陸戰隊之稱的「水陸機動團」，這也是日本加強西南隊的主力部隊。水陸機動團成立初期，將以長崎佐世保市陸自相浦駐屯地為總部，未來預定擴充至3000人規模。五島市和壹岐市均希望成為水陸機動團進駐地點，紛紛展開搶兵大作戰。