篩選情資！ 美中情局動用AI

2017-09-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國情報機關每天取得、接獲國內外大量情資，但這些情資必須過濾後，才能從「原始情資」轉換成可資運用的情報，美國中情局（ＣＩＡ）科技部門副主管梅爾里克斯（Dawn Meyerriecks）甫在華府舉行的年度「情報暨國安峰會」上表示，ＣＩＡ目前有一三七個不同的人工智慧（ＡＩ）先導計畫，包括藉由找出數據變化與其他證據的關聯來試圖預測未來重大事件，以及讓電腦標記影片裡能吸引情報分析師注意的人或物，而箇中關鍵就在於運用ＡＩ來協助篩選巨量資訊。

取代分析師分析情報

美國情報部門持續尋求以ＡＩ和機器來暫時取代其分析師既冗長又沉悶的情報分析工作，在包括臉部及聲音辨識在內的某些安全應用上，已是很普遍的技術。不過，情報機關還希望把實際應用的範圍進一步擴大，例如偵測不懷好意的網路駭客、協助操控無人機及其他自駕載具。

ＡＩ的作用廣泛，惟目前備受重視的是其在社群媒體這類有用、有價值的消息來源中，發掘可用模式的功能。舉例來說，以ＡＩ為基礎的電腦不只能挑選出關鍵字及姓名，還有辦法找出這些情資與其他事件的關聯，並持續提升其找出模式的能力。

前述ＣＩＡ一三七個計畫裡，許多是與加州矽谷的開發商合作。美國「國家地理空間情報局（ＮＧＡ）」局長卡迪羅（Robert Cardillo）六月間曾在演說中提到，盼情報分析師七十五％的工作能自動化。他說，若我們試圖藉由人工方式來運用未來廿年的商業衛星影像，那將需要達八百萬名影像分析師。

未來關鍵 中俄都看重AI

而除美國外，俄羅斯與中國亦視ＡＩ為未來國家安全的關鍵戰場。中國希望在二○三○年取得全球ＡＩ理論及應用領先地位，並成為主要ＡＩ創新中心。據俄國媒體報導，總統普廷此前也宣示，ＡＩ就代表未來，「這個領域的領袖將可支配全世界」。