「馴化」茲卡病毒 可望成腦癌救星

2017-09-07

〔編譯陳正健／綜合報導〕茲卡病毒會造成孕婦生下小頭畸形症嬰兒，一度造成全球恐慌。然而，根據美國《實驗醫學期刊》（JEM）五日發表的最新研究，茲卡病毒有望用來治療成人腦癌，且不會對腦細胞造成附帶損害，只是在安全無虞進行人體實驗前，仍需更多研究。

美國密蘇里州聖路易的華盛頓大學醫學院（WUSM）與加州大學聖地牙哥分校（UCSD）聯合進行實驗，研究人員分別將茲卡病毒或鹽水安慰劑，直接注入三十三隻老鼠的腦瘤細胞中。兩週之後，注射茲卡病毒的老鼠腫瘤明顯變小，並且活得更長。

初步研究顯示，茲卡病毒可用於摧毀常見腦癌膠質母細胞瘤（primary glioblastoma）。美國每年約有一萬兩千人苦於此病，共和黨資深參議員麥肯近期也成確診病患。患者通常需接受化學或放射治療，但多數兩年內就會死亡。

另外，研究也利用人腦細胞樣本進行實驗，證實茲卡病毒不會對成人的健康腦細胞造成影響。研究認為，茲卡病毒對新生兒造成嚴重傷害的原因，在於嬰兒腦部有許多幹細胞，成為茲卡病毒的攻擊目標；反觀成人腦部幹細胞數量非常少，因此茲卡病毒才能夠鎖定腦癌幹細胞，予以摧毀同時不造成腦部傷害。

研究人員已著手改造茲卡病毒，使其更易馴服。共同作者戴蒙（Michael Diamond）指出，茲卡病毒原本會傷害兒童大腦，如今卻可能用於治療成長中腫瘤，此乃禍中之福。他希望能在十八個月內開始進行人體實驗。

除了上述研究，英國劍橋大學也開始類似實驗，劍橋研究主持人特羅德（Harry Bulstrode）表示，茲卡病毒可能無法使膠質母細胞瘤患者延長太多壽命，但只要能增加存活率，即是巨大成果。