防北韓禦中 日研發島嶼用新武器

2017-09-01

兩項軍備開發費編列177億

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本防衛省八月三十一日決定二○一八年度預算概算要求，總額為五兆二五五一億日圓（約台幣一兆四四八八億元），連續六年創下新高。內容除了反映對北韓飛彈的加強防禦之外，因應中國海上擴權的西南離島防衛也十分重視，其中「島嶼防衛用高速滑翔彈」及「島嶼防衛用反艦飛彈」兩項新武器的開發費共編列一七七億日圓，受到軍事部落客矚目。

總國防預算5.25兆日圓創新高

加強飛彈防禦是防衛省下年度預算重點之一，其中預定引進的新型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」（Aegis Ashore），由於日本將與美國展開採購談判，並未明列金額，日媒預估一架費用約八百億日圓。海上自衛隊神盾艦搭載的「改良型標準三型飛彈」（SM3 Block IIA），採購費四七二億日圓，最快在二○二一年度引進使用。航空自衛隊防空飛彈「愛國者三型」（PAC-3）改良款「PAC-3MSE」也將以二○五億日圓購得。另外，因為價格暴漲原本打算放棄採購的無人匿蹤偵察機「全球之鷹」，因為認為對北韓監視仍不可或缺所以維持採購，編列四年一四四億日圓相關費用。

除了針對北韓的飛彈防禦之外，西南離島的防衛仍是重點，除了編列五五二億日圓做為西南警備部隊的設施建設之外，下年度預算中首度列入一百億日圓「島嶼防衛用高速滑翔彈」及七十七億日圓「島嶼防衛用反艦飛彈」的開發費用。

防衛省公開的說帖中介紹「島嶼防衛用高速滑翔彈」，為可以在島嶼間射擊且能以超高速滑翔命中目標的防衛裝備，由滑翔型彈頭與火箭推進器組合而成。目前各國開發中的類型包括從飛機投下沒有動力的超高速滑翔器，或是從地面發射的小型火箭砲彈藥，日本軍事部落客指出，假定要在石垣島或宮古島展開釣魚台奪島反擊，射程大概需要兩百公里。