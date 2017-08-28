德州颶風5死 川普宣布為災區

2017-08-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕號稱近十年來侵襲美國威力最強大的颶風「哈維」，為德州東南部墨西哥灣沿岸地區帶來嚴重災情，截至二十七日早上已至少造成五人死亡（另有報導為兩人）與十多人受傷，從全美第四大城休士頓到瀕臨墨西哥灣的科珀斯克里斯蒂市的區域不但大淹水、建築物嚴重受損與道路積水，還有成千上萬居民無電可用。當局目前還無法掌握全面災情，估計大雨與淹水情況還將持續數日。已宣布德州為災區的美國總統川普，將前往當地勘災。

美國國家颶風中心指出，二十五日晚間肆虐德州墨西哥灣沿岸的哈維雖已降為熱帶風暴，但仍將持續數日為當地帶來豪雨與水患；美國國家氣象局休士頓辦公室對德州東南部部分地區發佈暴洪警報到二十九日，該局與德州當地官員都告誡災區居民避免外出。休士頓市長透納說，大雨將持續四到五天，「（現在才）第一天」。休士頓所在的德州哈里斯郡在過去二十四小時降雨量超過二十英寸（五○八毫米），休士頓地區甚至傳出曾一小時降雨量達三到四英寸（七十六到一○一毫米），淹水情況嚴重。

救難人員要災民沒事不必求援

距離科珀斯克里斯蒂市不遠的洛克波特，有一人死於風災中的火警，休士頓地區則傳出有一名受困大水中的女駕駛下車後溺斃。由於天氣惡劣導致救難人員無法深入受創最嚴重地區，當局目前還無法掌握全面災情，罹難人數恐將如淹水高度般持續上升。

由於電線桿與路樹倒塌，德州墨西哥灣沿岸地區在美東時間二十六日午後有超過三十萬個用戶無電可用。德州州長艾波特表示，已動員上千人並派遣船隻與直升機，但疲於奔命的休士頓地區緊急救援服務已負荷滿載，甚至要求民眾若無「立即危險」，勿致電求助；美國海岸防衛隊則接獲來自波士頓地區超過三百通求援電話。川普二十七日推文表示，將在「不打擾」情況下儘快前往德州勘災。

哈維是最強時每小時風速至少一三○英里（二○九公里）的四級颶風，登陸後威力減弱，二十六日近午時已降至一級，當晚降為熱帶風暴，但每小時風速仍有七十英里。美國國家颶風中心預計，哈維將維持熱帶風暴到二十七日深夜，然後再減弱為熱帶性低氣壓到三十一日。