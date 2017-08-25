去年3.5萬人死於恐攻 西歐僅佔1%

2017-08-25

北非中東佔55％ 首當其衝

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國馬里蘭大學「全球恐怖主義資料庫」（Global Terrorism Database，GTD）最新報告發現，全球二○一六年共有三萬四千六百七十六人死於恐怖攻擊，其中深受媒體關注的西歐地區，所佔的死亡人數其實不到一％，其遭受恐攻次數比率也僅佔二％。

ＧＴＤ報告指出，全球去年共發生一萬三千四百八十八起恐攻事件，英國、法國等西歐國家共有兩百六十九起，佔了二％。另外，西歐去年共有兩百三十八人死於恐攻，僅佔○．七％。

相較之下，北非及中東才是真正首當其衝的地區，兩地去年共有一萬九千一百二十一人死於恐攻，佔總數五十五％。報告顯示，去年最致命的十一起恐攻中，伊拉克遭逢九起，每起都是「伊斯蘭國」（IS）犯下，其中最致命的一起發生於巴格達，自殺炸彈客在購物中心外引爆卡車炸彈，至少奪走三百八十二條人命。

奪近半人命 伊斯蘭國最致命

報告指出，「伊斯蘭國」是最致命的恐怖團體，共犯下超過一千四百起暴行，導致包括攻擊者在內的一萬一千七百人死亡。上星期，西班牙加泰隆尼亞地區發生車輛衝撞人群的恐攻事件，亦是該組織所為。

在南亞地區，巴基斯坦是受害最深的國家，共有超過一千一百人死於恐攻。在撒哈拉沙漠以南非洲，恐攻主要集中在奈及利亞和索馬利亞兩個國家。

汽車恐攻 在歐陸日益嚴重

報告分析，西歐地區所佔的恐攻比率雖然較低，但以車輛作為殺人工具的現象，在歐陸特別突出，包括加泰隆尼亞慘案。儘管這類手法並非前所未見，但頻率及殺傷力都明顯提升。