美擴大制裁北韓 中國籲有錯快停止

2017-08-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕為了因應北韓威脅，切斷現金流入北韓武器計畫，美國財政部廿二日公布新一波制裁名單，鎖定中國、俄羅斯、新加坡共十間企業，以及中國、俄國、納米比亞共和國共六名公民，凍結其在美資產，並要求美國金融機構及個人不得協助或與這些制裁對象有所往來。此舉引發中國不滿，呼籲美方立即改正錯誤停止制裁，以免影響美中互信與合作。

與此同時，美國國務卿提勒森指出，自聯合國安全理事會無異議通過新一輪北韓制裁決議以來，北韓未有飛彈試射或挑釁動作，展現「一定程度的克制」，或許是在為「不久的將來」與美國對話鋪路。

英國衛報報導，北韓長期飽受饑荒之苦，根據日本公民記者石丸次郎（Jiro Ishimaru）表示，今年夏天北韓大旱穀物歉收，他上週親眼目睹營養不良的北韓士兵在鴨綠江畔清洗制服，「這場乾旱加上制裁，將使北韓經濟到明年春天走上危險方向，百姓將遭受真正的苦難」。報導引述北韓消息來源，指北韓領導人金正恩注重軍武更甚於民生，此次聯合國制裁，恐將讓一般百姓的處境更加嚴峻，進而對金氏政權失去信心。

美國財政部廿二日公布十六筆企業與個人的詳細資料，個人名單中，有四人為俄羅斯籍、一人為中國籍，另有一名持納米比亞共和國護照的北韓裔男子，他為北韓國營藝術創作公司「萬壽台創作社」工作，該公司設在納米比亞共和國，是北韓打造已逝領導人金日成及金正日大型雕像的推手，近年來不少非洲國家興起為國家領袖打造大型銅雕的風潮，向該公司下訂單，也成為北韓相對穩定的外匯來源。

企業名單中，包括萬壽台創作社、兩家設在星國的企業、一家設在俄國的企業，以及六家中資企業，青島建設集團納米比亞分公司、丹東富地貿易有限公司、丹東天富貿易有限公司、丹東至誠金屬材料有限公司、金猴集團國際控股有限公司、明正國際貿易有限公司。美方認為，明正國際貿易是北韓外貿銀行的人頭公司，該銀行是美國的制裁目標。此外，美國司法部日前指控明正國際貿易涉嫌為北韓洗錢，要求法院沒收該公司一百九十萬美元的資金。

有違制裁 中稱自會查處

中國外交部發言人華春瑩廿三日聲稱中方認真執行安理會制裁決議，若中國企業與個人涉嫌違反，中方自會查處，「美方有關作法無助於問題解決，也不利互信合作」，要求美國立即停止「錯誤」作法。