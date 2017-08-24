美韓軍演 北韓下令增產飛彈彈頭

2017-08-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美軍與南韓廿一日展開十一天的「乙支自由衛士」年度聯合軍事演習，北韓執政黨勞動黨機關報《勞動新聞》則在廿三日發表領導人金正恩日前視察國防科學院化學材料研究所的報導，稱金正恩下令增產固態燃料火箭引擎與彈頭，還間接亮出兩款新型飛彈概念圖，彰顯北韓堅定開發並部署洲際彈道飛彈的決心。

《勞動新聞》報導，金正恩在視察中，特別了解洲際彈道飛彈和固態火箭引擎的詳細製作過程後，要求擴大研究所產能，達成「在更高水平上實現生產正常化」的任務要求。根據南韓「韓聯社」引述專家看法分析，金正恩的發言意味北韓的洲際彈道飛彈研發工作已經成功，今後要全力進行生產，顯然是對正在軍演的美韓還以顏色。

值得注意的是，根據朝鮮中央通訊社（ＫＣＮＡ）廿三日刊出的照片，金正恩參觀製造彈道飛彈的固態火箭引擎工廠時，背後牆上掛了兩張飛彈概念圖。其中一個為「北極星三型」，不曾公諸於世。另一個飛彈從畫面難辨其型號，但應屬北韓最多的「火星」系列，疑為「火星十一型」或「火星十三型」，技術目前可能尚不成熟，但以打擊美國本土為目標。

北極星三型 射程更快更遠

美國非營利「詹姆士．馬丁禁止擴散研究中心」（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的飛彈專家杜斯曼（Michael Duitsman）指出，「北極星三型」不僅射程可望更遠，發射器也更具保護性，因此運載時不易被發現及摧毀；而固態燃料引擎比液態燃料引擎發動迅速，也能大幅提升潛射飛彈能力。至於「火星十三型」，若真採固態燃料，就是北韓設計上的巨大轉變，因它五年前亮相時還用液態燃料。

北韓去年八月曾測試由潛艦發射的潛射型「北極星一型」，接著今年二月測試陸基型「北極星二型」飛彈，兩者據信都是中程飛彈，可抵日本領土及美國的海外軍事基地。專研核擴散議題的美國麻省理工學院政治系副教授納朗指出，北極星系列飛彈採行同步發展策略，因使用相同飛彈設計，只須變換發射器，作法「相當聰明」。

對朝鮮半島局勢，美國總統川普廿二日在美國亞利桑那州鳳凰城一場造勢大會上，表示他對未來的情勢發展樂觀以對，因為近來他對金正恩的警告奏效，「有人說這樣太強烈，但其實不夠強烈」，金正恩「開始尊重我們了」，「有些正面的事情可能發生」。