巴農下台 白宮紐約幫抬頭

2017-08-20

〔編譯張沛元／綜合報導〕高舉民粹與民族主義大旗的白宮首席策士巴農的下台，意味原本存在三股敵對勢力的白宮幕僚群，終於只剩下以總統川普女婿兼白宮資深顧問庫希納等人為首的紐約幫，但巴農主義並不會就此偃兵息甲—巴農（見圖，路透檔案照）只是川普個人的種族怨懟的產物，而非成因。真正的關鍵在川普。

白宮從此充斥將軍與民主黨人

英國衛報指出，巴農走人意味川普在去年十一月勝選後迅速建立的三股敵對的權力中心—共和黨當權派（如已下台的前白宮幕僚長蒲博思與八月底去職的白宮新聞秘書史派瑟）、極右派（如巴農）、紐約幫—之間的互鬥終告結束，最後由川普長女伊凡卡、女婿兼白宮資深顧問庫希納與其他紐約客為主的紐約幫勝出；川普競選陣營的前助理南伯格則說，巴農走人是一記苦口良藥，因為白宮從此將充斥將軍與民主黨人，情況渾沌不明。白宮幕僚長凱利與白宮國家安全顧問麥馬斯特皆為軍事將領，立場溫和的庫希納則據傳傾向支持民主黨與曾提供民主黨政治獻金。

貿易專家表示，巴農去職讓政府內的紐約幫兼全球主義派抬頭，可能改變川普政府原本在諸多貿易政策上的強硬立場。例如，同屬紐約幫的首席經濟顧問柯恩與財政部長努勤等人過去在反對點名中國操控匯率、鋼鐵關稅與其他貿易議題上總遭巴農與白宮國家貿易委員會主任納瓦洛聯手掣肘，如今少了巴農，紐約幫將更有機會在更多貿易政策辯論取勝。

但巴農主義並不會就此消失，美國非營利民權倡議組織「改變的顏色」執行長羅賓森說，要將白人至上主義逐出白宮，最該走的頭號人物是川普。