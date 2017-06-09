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日本大修百年刑法 男遭性侵可提告

2017-06-09

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本眾議院八日通過刑法的大幅修改加重性侵刑罰，並將施行一一○年的「強姦罪」更名為「強制性交等罪」，性侵受害者不再僅限於女性，「告訴乃論」也改為「非告訴乃論」，修正案將繼續送交參院審查，預定在十八日會期結束前應可通過。

「強姦罪」更名為「強制性交等罪」

日本刑法於明治時代的一九○七年頒布施行，其中與性侵相關的「強姦罪」施行超過一世紀，僅有數次的小幅修改已不符合現今社會的性犯罪模式。這次修法從二○一五年開始醞釀，修改幅度也是百年來最大的一次。

主要修法重點包括「強姦罪」更名為「強制性交等罪」、被害者包括男性在內、提高最低量刑年限、「告訴乃論」改為「非告訴乃論」、新增雙親等監護人為性侵加害者的「監護者猥褻罪」及「監護者性交等罪」。

「告訴乃論」改為「非告訴乃論」

日媒報導，現行刑法中對強姦定義為，男性利用暴力或脅迫手段將性器官插入女性性器官內，受害者僅限女性，男性即使遭到性侵也無法以強姦罪提出告訴。修正案將男性也列入被害對象，罪行從強迫性交延伸至其他類似行為，所以罪名也從「強姦罪」改為「強制性交等罪」。

除了擴大定義之外，強姦罪的刑罰也跟著加重，最低量刑年限從現行的三年提高為五年，強姦傷害或致死罪的最低量刑從現行五年提高為六年。另外，最大的變革就是將原本的「告訴乃論」改為「非告訴乃論」罪。

強姦罪最低量刑年限 從三年提高為五年

新增的「監護者猥褻罪」及「監護者性交等罪」，是為了保護十八歲以下遭到雙親等監護人性虐待的受害者。報導指出，現行刑法規定十三歲以上女性遭到強姦或猥褻的犯罪認定，必須具有暴力或脅迫的事實，但家庭內出現的性犯罪，被害者通常處於無法抵抗的立場，新設的監護人性侵罪，即使加害者沒有使用暴力或脅迫的手段也能加以論罪。

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  • 日本國會外觀。（歐新社檔案照）

    日本國會外觀。（歐新社檔案照）

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