遭川普封鎖 推友嗆告違憲

2017-06-08

〔編譯周虹汶／綜合報導〕老愛用個人推特帳戶＠realDonaldTrump大談國事的美國總統川普，又為美國司法界帶來新挑戰：一群不滿遭川普封鎖的推特用戶（推友），搬出美國憲法第一修正案，譴責當今美國元首剝奪言論自由，要求儘速解禁，否則將對簿公堂。

這群推友是由「哥倫比亞大學騎士第一修正案研究所」執行主任、加拿大籍人權律師賈佛（Jameel Jaffer）帶頭抗議。該機構屬於一九五○年創立主張公民參與造就健全民主的「騎士基金會（Knight Foundation）」分支。賈佛向川普發表公開信指出，「從美國憲法第一修正案意旨來看，這個推特帳戶以一個『特定公共論壇』形式運作，因此，根據觀點封鎖我們的客戶，是違反憲法規定的」，「我們要求你對他們解除封鎖，還有其他因類似理由而被封鎖的人。」

賈佛還強調，「就算張貼意見冷嘲熱諷，它們還是第一修正案的保障範圍」；「保護針砭政府官員的言論，或許正是第一修正案核心關切，因為個人行使這類言論的自由，對自治政府具有關鍵重要性。」

其中一位受害者推文就顯示，不過是放上一段羅馬天主教宗方濟各上月與川普會面一度別開眼神的短片，並稱「這就是全世界看你的方式」，就遭川普立刻以封鎖回應。賈佛認為，「儘管制憲者的確沒考慮到總統的推特帳戶，但他們明白：總統只因對意見反感，就把它們趕出公共異言堂，這一定不能允許。」他呼籲川普敞開推特大門，恢復他們關注其推特及回覆推文的權利。

但專精第一修正案的華盛頓大學法學院學者李察斯（Neil Richards）不看好這些平民可能發動的這起官司，因為「總統的推特消息是否為公共論壇，是個更複雜的問題」，尤其川普推文用的是私人帳號，並非白宮為美國總統所設＠POTUS帳戶。