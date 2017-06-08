大選前夕 蘇獨再喊2019年公投

2017-06-08

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦七日報導〕英國八日大選在即，正當保守黨和工黨兩大黨為了國安、健保、稅收與福利等議題激烈辯論之際，推動獨立不遺餘力的蘇格蘭民族黨（SNP）打出「另類選戰」，再掀獨立議題！黨魁暨蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）在英國獨立電視台（Independent Television, ITV）為大選策劃的黨魁專訪節目中預測，蘇格蘭將於二○二五年成為獨立國家。

蘇格蘭正積極推動二次獨立公投，時間可能在英國實際退出歐盟之前的二○一九年春天。史特金在專訪中也強調，她要求英國首相梅伊讓蘇格蘭代表坐上脫歐的談判桌，但她對工黨黨魁柯賓未提出相同要求，因為民調顯示即便兩大黨支持度持續接近，她認為還是保守黨會贏得大選，繼續執政。

相較於英國其他地方的造勢活動多屬保守黨和工黨的競爭，在蘇格蘭選民以五十五％比率決定繼續作為英國一部分的近三年後，獨立問題仍是決定性的關鍵議題。多數民調一致顯示，SNP仍可望維持在地最大黨地位，但該黨在這次大選的支持度有所下降，在國會下議院可望拿下約五十席，無法像二○一五年上次大選時在五十九個蘇格蘭席次中橫掃五十六席。史特金表示，這次大選的重要性，在於讓蘇格蘭的聲音被聽見。

蘇格蘭議會在SNP佔有多數的情況下，也在三月間為二次獨立公投議案背書。但梅伊堅持目前「不是時候」，在脫歐談判完成前不會同意讓蘇獨二次公投。但史特金仍堅持在一八年秋到一九年春間脫歐談判的尾聲舉辦公投，認為屆時談判的內容幾乎已確定，蘇格蘭人有權在那個時候決定是否要繼續留在脫歐後的英國。

歐盟原本強烈反對任何分離主義，不支持蘇格蘭獨立。但英國公投脫歐後情勢劇變，蘇格蘭成為歐盟手上對抗英國的王牌之一。今年四月，出現一封由德、愛、希、西、比等歐洲議會議員與國會議員給蘇格蘭議會的連署信，表示歡迎蘇格蘭脫英獨立後加入歐盟。