為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國湖南長沙汽車蓄意衝撞8死5傷 傳拆遷糾紛引發

中國湖南省長沙市月湖大市場今天凌晨發生一輛汽車衝撞路人造成嚴重傷亡事件，圖為長沙市去年發生汽車衝撞行人事故。（圖片擷取自微博）

中國湖南省長沙市月湖大市場今天凌晨發生一輛汽車衝撞路人造成嚴重傷亡事件，圖為長沙市去年發生汽車衝撞行人事故。（圖片擷取自微博）

2024/07/27 21:43

〔中央社〕中國湖南省長沙市月湖大市場今天凌晨發生一輛汽車衝撞路人造成嚴重傷亡事件，當地居民指這是因為拆遷糾紛引發的蓄意衝撞，官方事後試圖把消息壓下。長沙警方下午通報，案件造成8人死亡、5人輕重傷。

長沙市公安局開福分局今天下午發布警情通報稱，7月27日淩晨0時10分許，開福區月湖街道舟橋路段發生一起「機動車撞人」案件，傷者均第一時間送往醫院全力救治。目前，8人經搶救無效死亡，2人重傷、3人輕傷。犯罪嫌疑人粟某某（男，55歲，月湖街道居民）已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。

在此之前，X平台「李老師不是你老師」發布影片、截圖稱，7月27日淩晨前後，湖南長沙月湖大市場發生一起汽車衝撞行人事件。知情者稱，行兇原因和拆遷糾紛有關，現場有多人死傷。還有遇害者家屬表示，事發後政府一直在封鎖消息，並且社區催促家屬將遺體送往殯儀館。

網路影片顯示，當地警方今天封鎖案發現場，禁止民眾聚集。

綜合中國社交平台訊息，當地居民稱，事件當場造成8人死亡，其中有2名是警察。多名網友指出，當地存在長期懸而未決的拆遷糾紛，導致一些居民迄今無法得到合理的土地補償金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
猥褻學生仍不斷升職 長沙高中副校長遭停職調查
2024/06/07 14:05

猥褻學生仍不斷升職 長沙高中副校長遭停職調查
長沙39歲男子開車連撞9人 警方：今年4月才取得駕照
2023/06/07 13:53

長沙39歲男子開車連撞9人 警方：今年4月才取得駕照

集結18位選手拍攝 台灣大哥大獨家版《Never Give Up》MV曝光
瞬間無重力！中國湖南電梯失速墜落3傷 重摔畫面曝光
2023/08/28 07:44

瞬間無重力！中國湖南電梯失速墜落3傷 重摔畫面曝光

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播