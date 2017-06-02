巴黎氣候協定 小檔案

2017-06-02

巴黎協定是聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）制度下推動的國際減碳協定，堪稱史上最具企圖心的限制碳排放公約，旨在對抗氣候變遷與地球暖化，全球有195個國家簽署，包括美國在內的147國已批准。若川普宣布退出協定，美國將成為敘利亞、尼加拉瓜之外，全球第三個未加入協定的國家。

●簽署生效

2015年12月，UNFCCC第21次締約國大會在巴黎談成，全球共有195國簽署，包括北韓和巴勒斯坦，只有敘利亞、尼加拉瓜未簽。各國陸續批准後，協定在2016年11月4日正式生效。

●目標

簽署國以實際行動遏阻溫室氣體排放，以2100年前不比工業時代前升溫攝氏2度為目標，理想是維持溫度升幅在攝氏1.5度以下。

●如何運作

各國必須個別提交因應溫室氣體排放的計畫，並定期舉行會談以檢討進展狀況。不同於此前的京都議定書，巴黎協定不具備法律約束力，各國可按其國內情勢修改計畫，並隨著環境變化加以調整，未達目標也不會受罰。

●美國如何退出？

前美國總統歐巴馬2016年9月批准巴黎協定，但未提交國會通過，因此川普可以行政權決定退出。川普政府可啟動正式退出協定的機制，過程需時4年，但美國官員可立即停止參與接下來任何一場氣候會談，甚至退出UNFCCC，不參與聯合國發起的所有氣候會議。若未來政府願意，亦可重新加入協定。

●與台灣關係

巴黎協定屬聯合國體系，中華民國台灣無法參與，但積極爭取成為觀察員。

資料來源：綜合外電

整理：國際新聞中心