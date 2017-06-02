退出巴黎氣候協定 川普來真的

2017-06-02

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普美東時間一日將宣布是否退出國際為對抗氣候變遷而制定的巴黎氣候協定，熟悉川普打算的高層官員透露，川普將決定退出此協定。若真如此，將是美國與國際夥伴之間重要的分道揚鑣，使其在全球遏止全球暖化的努力上陷入孤立處境。

川普五月三十一日晚間在推特發文，預告將在週四下午三時（台灣時間二日凌晨三時）宣布針對巴黎協定的決定，推文最後重申競選口號「讓美國再度偉大」。川普未透露其意向，僅在白宮會晤越南總理阮春福時說，仍在傾聽正反兩方許多人的意見。不過，多家新聞媒體都報導，川普將決定退出。不過，川普過去也曾在最後一刻改變對重大決策的思維。

推文︰讓美國再度偉大

在川普宣示前夕，白宮內部仍為此意見分歧，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，在內部會議上，支持和反對退出的雙方激烈爭論。

川普的女兒伊凡卡、國務卿提勒森與能源部長裴利均力促不要退出。川普的女婿庫希納認為減碳目標難以達成但態度中立，首席策士巴農以及對氣候變遷持質疑態度的環保署長普魯特主張退出，巴農要川普堅持選舉承諾，退出巴黎協定。

二○一五年制定的巴黎協定讓各國自行訂出減碳目標，是第一份以單一架構約束已開發和開發中國家減少溫室效應氣體排放量的氣候協定，有一百九十五國簽署，僅敘利亞和尼加拉瓜未簽署，前者因忙於內戰，後者因不滿協定強度不夠。

若川普決定退出，不僅反映從歐巴馬政府努力對抗氣候變遷的一大反轉，也將使美國孤立於幾乎其他所有國家之外，並且可能引發後續其他侵蝕這份具指標意義氣候協定的行動，影響深遠。布希政府的國務次卿伯恩斯也指出，「這（退出）會是巨大錯誤。也會摧毀我們的國際公信力。」

美國是全球第二大碳排放國，次於中國，不過平均每人排放量是世界第一。美國簽署此協定時承諾以二○○五年碳排為基準，至二○二五年時減碳二十六％到二十八％。

專家警告，少了美國，巴黎協定或許難以達成在本世紀末以前，將全球升溫幅度控制在攝氏兩度以內的目標。