挑戰波音空巴 俄製中程客機首度試飛

2017-05-30

〔編譯魏國金／綜合報導〕俄羅斯新型國產MC-21中程客機二十八日首度試飛，預定兩年後正式量產，迄今接獲的「確認訂單」已達一百七十五架。中程客機飛航距離可達六千公里，目前波音七三七與空中巴士A320稱霸該型客機市場，俄國希望MC-21未來能與西方競爭對手一較高下。

打造該客機的「伊爾庫特科學生產集團」（Irkut Corporation）及其母公司「聯合航空製造公司」（ＵＡＣ）聲明說，MC-21-300型客機成功完成三十分鐘飛航，其航行高度一千公尺，飛行速度時速三百公里。曾獲頒俄國英雄獎章的試飛員柯諾年科（Oleg Konoenko）表示：「飛行任務圓滿，飛航狀況良好，沒有觀察到會阻礙進一步測試的問題。」

俄國總統普廷隨後致電伊爾庫特集團總裁狄姆欽科（Oleg Demchenko），向他與集團員工道賀，表示這是「深具意義的大事」。

僅飛1千公尺高度 西方專家質疑性能

儘管俄方對該試航一片讚揚，西方飛航專家則對MC-21相對低的飛行高度，以及短暫的試飛時間感到訝異，近來歐美新客機的首度試航皆達三、四小時。西方一名試航工程師說：「這顯示它們或者有嚴重的侷限，或者發生了某事，因此決定折返。」

雙引擎的MC-21未來將有兩款：一為MC-21-300，該型將有一百六十至兩百一十一個座位，另一型為MC-21-200，其座位有一百三十至一百六十五個。三週前，中國進行其新噴射客機C919的首度試航。儘管如此，西方分析家認為俄國與中國仍難以撼動美國波音公司與歐洲空中巴士公司的市場壟斷，因為這兩家公司的訂單不僅較多，也掌握較多的先進科技。

不過，部分產業分析師指出，MC-21或許可贏得俄國本土，以及被較低營運成本吸引的一些東歐與亞洲國家的訂單，伊爾庫特集團指出，MC-21的相關成本較現階段客機廉價十五％。不過波音與空中巴士公司也致力客機的升級改善，現行客機較上一代的營運成本足足節省十五％。