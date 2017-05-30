美國際航班 擬禁乘客帶筆電

2017-05-30

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕為因應恐怖攻擊威脅，美國國土安全部部長凱利（John Kelly）廿八日表示，有意全面禁止旅客隨身攜帶筆記型電腦搭乘進出美國的所有國際航線。此前，美國運輸安全管理局（ＴＳＡ）三月廿一日宣布對中東及非洲八國共十個國際機場直飛美國的航班，實施禁攜大型電子設備上機，乘客只能隨身攜帶不超過手機大小的電子產品與醫療設備上機。

恐怖份子很想炸美國飛機

凱利廿八日接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時表示，當局計畫進一步加強飛安，可能採取的措施包括禁止旅客隨身攜帶筆電進入機艙，以及藉由擴大運輸安全管理局的權限，嚴格執行隨身行李安全檢查；乘客為了節省託運行李的費用，常在隨身行李中塞滿物品，此舉讓安檢人員難以經由掃描影像進行辨認與檢查。

歐洲與美國間的空中交通可能受到這項筆電禁令的影響。航空業人員表示，今年夏天預期每週有約三二五○個航班，來往歐盟國家與美國之間。

凱利表示，目前尚未確定實施相關措施的時間表，但他指出航空業正面臨「真實的威脅」，恐怖份子處心積慮地想要炸毀飛機，尤其是滿載美國乘客的美國航空公司客機。凱利廿六日曾向「福斯新聞」（Fox News）表示，若民眾了解美國受到安全威脅的程度，「有些人恐將不敢踏出家門半步」。

國安部尚無具體時間表

不過，凱利稍晚在美國國家廣播公司（ＮＢＣ）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中改口，表示「當前並無對我們的具體威脅」。

美國國防部長馬提斯十九日指出，為早日清剿敘利亞境內已步步敗退的伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（ＩＳ）」勢力，美軍及盟軍已調整戰略，改為將ＩＳ好戰份子圍困在其根據地，再予以「趕盡殺絕（annihilate）」，避免其中的外籍成員僥倖存活後，再度返回各自的國家，包括歐洲各大城市及世界各地，繼續興風作浪。

為避免恐怖份子在電子產品內暗藏炸彈，美國自三月廿一日起實施禁攜筆電上機的國際機場分別位於埃及首都開羅、約旦首都安曼、科威特首都科威特市、摩洛哥最大城卡薩布蘭加、卡達首都杜哈、沙國首都利雅德與第二大城吉達、土耳其最大城伊斯坦堡、阿拉伯聯合大公國首都阿布達比與最大城杜拜。