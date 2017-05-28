英調降恐攻風險 全國保持警戒

2017-05-28

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦二十七日報導〕英國下個月八日舉行國會大選，受曼徹斯特恐怖攻擊影響而暫停的競選活動在二十六日恢復，英國首相梅伊二十七日也宣布，將全國恐攻威脅等級由最高下調一級，回到曼城恐攻前的水準。根據恐攻後發布的第一份民調顯示，執政的保守黨支持度再跌，領先最大反對黨工黨只有五個百分點，讓選情更為激烈。

大選民調 執政黨支持度跌

曼城恐攻後，梅伊將全國恐攻威脅由第二等級「嚴重」提至最高的「危急」級，這是十年來第一次，顯示隨時可能再爆攻擊。二十七日下調後，在街道上協助巡邏的軍隊將在二十九日撤回軍營。目前英國警方總共逮捕十一人，但梅伊警告，英國仍很有可能受到恐攻，全國應保持警戒。

顯然恐攻事件的處理並沒有為梅伊加分，由YouGov發布的最新民調顯示，保守黨支持度為四十三％，比上週下降一個百分點。工黨則上升三％，達到三十八％，比上週的九％差距又拉近了四個百分點。

但在針對領導人的支持率調查中，工黨黨魁柯賓卻驟降八％，梅伊反而上升一個百分點。柯賓個人的領導魅力不足眾所皆知，他最大的優勢是保守黨已連續執政近七年，難免累積許多施政包袱。曼城恐攻後柯賓猛轟梅伊的外交政策，誓言上台後會減少涉入外國戰爭以減少國安的威脅。梅伊也反脣相稽，指責柯賓認為「英國遭受恐攻都是我們自己的錯」。

梅伊是在公布長達八十八頁的競選綱領後，因削減老人福利讓民調開始下降。工黨提出的競選綱領則是福利大放送，包括私營地鐵和能源業等收回公營、大學免學費、最低工資升至每小時十英鎊等，被英媒稱之為工黨三十多年來「最刺激、最左」的政綱，與一九八三年工黨政綱無異，當年工黨就大敗給保守黨，那份政綱則遭嘲諷是史上「最長遺書」。