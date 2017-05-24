美駐中新任大使 習近平舊識

2017-05-24

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國參議院二十二日以八十二票對十三票的比數，通過愛荷華州州長布蘭斯塔德（Terry Branstad）出任駐中國大使的任命案。

七十歲的布蘭斯塔德擔任愛州州長長達二十多年，他早在一九八○年代中期就認識中國國家主席習近平。美國總統川普任命布蘭斯塔德擔任駐中大使，主要是借重他對貿易的經驗、過去與中國領導人的交情等，協助推動美中關係順暢，敦促北京進一步遏制北韓挑釁。布蘭斯塔德曾表示，他到中國後將走遍各省，儘可能和中國民眾接觸，全方位瞭解中國。