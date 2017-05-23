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彭斯演講 反川普畢業生集體離席

2017-05-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普原本將成為印第安納州聖母大學（Notre Dame University）循往例邀請至畢業典禮致詞的第七位美國總統，但在遭到學生集體抵制後，學校改邀副總統彭斯，未料廿一日仍有逾百名畢業生在彭斯演講時集體離席抗議，引發關注。外界對此評價兩極，有人認為學生們展現未來領袖的潛力，也有人認為此舉只是譁眾取寵。

就在彭斯準備向聖大數千名畢業生與來賓致詞時，逾百名頭戴四方帽的畢業生突然起立，迅速且安靜地走出典禮會場，抗議川普多項爭議性政策。學生將不滿的訊息寫在學士帽上，也有人在上下顛倒的美國國旗上引用川普的競選口號，寫道：「我們再次偉大了嗎？」還有許多人配戴彩虹旗幟，表態支持女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別者（LGBT）。現場騷動，有人高聲奚落，也有人鼓掌支持。

組織抗議行動的學生社團發聲明表示：「副總統彭斯出席典禮並授予學位，是替直接違背天主教社會教誨和價值觀的政策與行動背書。」發起抗議活動是想對彭斯提倡川普政府政策，及他在印州州長任內倡導的政策表達不滿。此前，聖母大學畢業生代表派恩已在致辭時批評川普推動墨西哥邊境的築牆計畫，呼籲畢業生挺身反對川普的旅行及難民禁令，「別把穆斯林當成代罪羔羊」。

不過，彭斯演講時並未正面評論這場抗議行動，只意有所指地談及校園言論自由的構成要素，告誡學生不要壓制言論自由。此外，彭斯還公開讚揚川普廿一日在沙烏地阿拉伯對五十名穆斯林與阿拉伯國家領袖發表的演說，聲稱他在女性、猶太人、基督徒、無辜的穆斯林遭宗教迫害的議題上，向全球宣告對抗伊斯蘭極端主義的立場。

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  • 畢業典禮現場，聖母大學畢業生在彭斯上台致詞時，集體起身離席抗議，魚貫走出會場。（美聯社）

    畢業典禮現場，聖母大學畢業生在彭斯上台致詞時，集體起身離席抗議，魚貫走出會場。（美聯社）

  • 美國副總統彭斯廿一日受邀出席印第安納州聖母大學畢業典禮，上台致詞。（美聯社）

    美國副總統彭斯廿一日受邀出席印第安納州聖母大學畢業典禮，上台致詞。（美聯社）

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