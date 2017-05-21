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英國年度大婚 凱特妹妹嫁了

2017-05-21

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國王室第二順位繼承人威廉王子的小姨子、劍橋公爵夫人凱特的卅歲胞妹碧琶．密道頓（Pippa Middleton）廿日和相識十年的四十一歲金融家馬修斯（James Matthews）在英國舉行婚禮，包括威廉王子夫婦、喬治小王子、夏綠蒂小公主、哈利王子皆受邀出席，吸引大批媒體守候，被譽為英國「年度婚禮」。

碧琶的婚禮在倫敦西部柏克郡鄉村小鎮恩格費爾德的聖馬克教堂舉行。她穿著英國設計師Giles Deacon的白色訂製婚紗，高領連袖的禮服採收腰設計，搭配大片裙襬及英國帽飾設計師Stephen Jones的頭紗，高貴優雅。結婚派對則在密道頓家族的家鄉巴克爾伯里（Bucklebury）舉辦。為了保障賓客隱私，婚禮及結婚派對的保安嚴密，兩地皆進行空中管制，避免媒體操作無人機取得畫面。

《衛報》報導，婚禮共邀請約一百五十至三百名賓客，包括擁有十八座大滿貫冠軍的網球好手費德勒。現場並搭設造價約台幣四百萬元的玻璃遮篷，估計婚禮總支出約三十萬英鎊（約台幣一千二百萬元）。

碧琶與擔任避險基金經理人的富豪馬修斯二○○七年相識，去年七月十七日訂婚，兩人家庭背景相似，可說是門當戶對。畢業於愛丁堡大學英國文學系的碧琶，二○一一年擔任胞姊凱特與威廉王子婚禮的伴娘，意外以一襲純白緊身勁裝搶佔全球媒體版面。碧琶至今已出版兩本書，分別為派對規劃的指南及食譜，她並是雜誌專欄作家。

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  • 劍橋公爵夫人凱特的卅歲胞妹碧琶．密道頓（Pippa Middleton）廿日和相識十年的四十一歲金融家馬修斯（James Matthews）在英國舉行婚禮。（美聯社）

    劍橋公爵夫人凱特的卅歲胞妹碧琶．密道頓（Pippa Middleton）廿日和相識十年的四十一歲金融家馬修斯（James Matthews）在英國舉行婚禮。（美聯社）

  • 碧琶．密道頓（後排右）二十日和馬修斯（後排中）在英國恩格費爾德鎮聖馬克教堂舉行婚禮，碧琶的外甥喬治小王子（前排右二）、外甥女夏綠蒂小公主（前排左一）出席擔任花童。（美聯社）

    碧琶．密道頓（後排右）二十日和馬修斯（後排中）在英國恩格費爾德鎮聖馬克教堂舉行婚禮，碧琶的外甥喬治小王子（前排右二）、外甥女夏綠蒂小公主（前排左一）出席擔任花童。（美聯社）

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