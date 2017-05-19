中國箝制? 律師業將設政委

2017-05-19

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國廣播公司（ＢＢＣ）中文網和中國媒體十八日報導，中國天津市律師協會透露，該市律師業將在本月廿日前按照中共市委決定，「層層設立政治委員」，目的是「推動全面從業治黨向基層延伸，鞏固擴大社會組織黨的組織和工作覆蓋成果」。不少律師質疑，此舉是中共為箝制維權律師所祭出的「律師軍事化」政策。

政治委員簡稱政委，一般指中國人民解放軍或警察機構中的黨組織領導人，是共產黨在軍隊的代表，負責處理共黨主要工作及思想政治工作，以確保軍隊接受黨的領導。中共在一九二七年建軍後仿效蘇聯紅軍設置政委制度，軍隊的政委與同級的司令官為「雙首長制」，擁有相同權力，且彼此制衡。

四九年建國後，中共在公安機關、檢察院、法院、國家安全機關、司法行政機關內部，從事執法工作的副處級及以上級別單位設立政委，協助行政領導人管理本單位幹部職工的思想政治工作，例如公安局政委、看守所政委、監獄管理局政委等。

天津律協通報聲稱，天津市非公有制經濟組織和社會組織工作委員會召開的「設立政治委員工作推動會」，確認在律師業設立政委的消息，以「確保律師工作正確的政治方向，努力建設一支政治可靠、業務過硬的高素質律師隊伍」。

對此，不少律師表達反對意見。西安律師雷小冬在「微博」上嘲諷此為「天津律協軍事化管理創新」。北京鋒銳律師事務所劉曉原律師在「推特」（Twitter）上轉發這項消息，表示「也不知下一步是否還要在律協成立軍事管制委員會？」