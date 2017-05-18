FBI查弗林 川普曾要柯米放手

2017-05-18

柯米備忘錄 記錄川普企圖影響

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報十六日披露，根據上週突遭美國總統川普開除的聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米的備忘錄，川普今年二月在白宮與柯米會面時，曾要求柯米停止調查因違法與俄羅斯高官私下接觸而下台的前國家安全顧問弗林，為迄今川普企圖直接影響司法部與ＦＢＩ調查川普幕僚與俄國關係的最明確證據。民主、共和兩黨國會議員隨即要求ＦＢＩ交出川普與柯米間的所有對話紀錄。受此影響，美國和歐洲股市十七日也開低。

根據柯米在白宮總統辦公室與川普會面後不久寫下的備忘錄，川普對柯米說，「我希望你能同意對這件事放手，對弗林放手…他（弗林）是個好人」。備忘錄中還說，川普告訴柯米，弗林沒有做錯事。柯米並未對川普的要求做出任何表示，僅回覆「我同意他（弗林）是個好人。」

弗林擔任白宮國安顧問僅廿三天便下台，原因在於他被控於正式上任前私會俄國駐美大使基斯利亞克，並論及美國對俄國的制裁，違反平民未經授權不得私自干預外交事務的法令，而且弗林還在此事上誤導副總統彭斯與其他白宮幕僚，間接導致彭斯說謊。彭斯在一月接受媒體訪問時曾為弗林辯護，指稱弗林與基斯利亞克的接觸無涉制裁。

白宮聲明駁斥柯米備忘錄內容

白宮發表聲明駁斥柯米備忘錄的內容，指稱川普確實說過弗林是好人，但從未要求柯米或其他人停止調查，包括關於弗林的調查。但共和黨籍眾議院監督委員會主席查非茲仍於十六日晚間致函ＦＢＩ代理局長麥克比，要求ＦＢＩ在本月二十四日前交出ＦＢＩ內部所有川普與柯米對話的「備忘錄、筆記、摘要與紀錄」，並聲稱這些文件「令人質疑總統企圖影響或阻礙」ＦＢＩ調查。

這是川普繼十五日被華盛頓郵報踢爆在接見俄羅斯高官時洩漏重要機密後，再度被媒體揭發行為失當。看過備忘錄的消息人士透露，川普與柯米是在弗林請辭後隔天見面，柯米在會後立刻寫下此備忘錄。ＦＢＩ不願對紐時報導置評。ＦＢＩ代理局長麥克比上週在參議院作證時曾表示，ＦＢＩ的調查工作迄今未受阻礙。麥克比此言指的是有關俄羅斯與川普競選團隊可能關係的廣泛調查，而非另外分案調查的弗林案。

彈劾窒礙難行 共和黨呼籲獨立調查

對此，儘管共和黨參議院大老麥肯（John McCain）痛批，川普政府的醜聞發展已達「水門案」規模，但多數參、眾兩院共和黨人的態度仍屬節制。《華盛頓郵報》分析指出，民主黨雖揚言考慮彈劾川普，但彈劾其實窒礙難行。不過，有愈來愈多共和黨人受此事影響，要求針對川普團隊和俄國的牽連展開獨立調查。