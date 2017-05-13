美兩黨議員 籲川普恢復南海巡弋

2017-05-13

要求對中國採取更強硬路線

〔編譯茅毅、陳正健／綜合報導〕美國共和、民主兩黨共七位聯邦參議員十日致函該國總統川普，呼籲他在南海對北京採取更強硬路線，要求以加強巡弋的方式，做為美方在南海此一爭議航道主張航行自由的後盾。

值此華府尋求北京就北韓核武計畫施壓平壤之際，這七位參議員對川普提出的呼籲，反映出美國國會愈來愈擔憂川普政府恐正在戰略上向中國退讓，也代表國會關切自二○一六年十月以來，美國未藉由海軍巡弋來支持華府在具重要戰略地位的南海主張之自由航行權。

這封聯名信由共和黨的參院外交關係委員會主席寇克（Bob Corker）和參議員魯比歐（Marco Rubio）、賈德納（Cory Gardner），以及民主黨的參院外交關係委員會首席議員卡定（Benjamin Cardin）與瑞德（Jack Reed）、馬基（Edward Markey）、夏茲（Brian Schatz）連署。

五角大廈官員去年私下抱怨，歐巴馬政府對美國國防部巡弋南海的能力掣肘。川普政府上台後，新任國務卿提勒森雖承諾將對中國在南海的行徑採取更強硬立場，至今卻仍未付諸實施。該聯名信寫道，「因此，我們呼籲您的政府採取必要措施，在南海定期行使航行與飛越自由，這對美國國安利益與亞太地區的和平及繁榮至關重要。」

一群兩黨參議員去年曾致歐巴馬政府類似聯名信函，呼籲華府擴大海軍在南海的巡弋行動，但因歐巴馬不願影響美、中在氣候變遷及其他議題上的合作而未能達到訴求。

澳國防次長︰不應「近中遠美」

另外，澳洲國防次長理查森（Dennis Richardson）十二日於坎培拉的「國家新聞俱樂部」發表卸任演說時指控，中國在澳洲從事廣泛的間諜活動，其滲透行徑早已不是秘密。他警告，澳洲可同時和美、中交朋友，但應兩者擇一繼續與美國結盟，不應「近中遠美」。

理查森抨擊，中國間諜的情報活動已非秘密，而且不限於網路。中國政府留意澳洲華人社群，並且有效控制部分澳洲華語媒體。

理查森對中方的指控相當罕見，因為中國是澳洲第一大貿易夥伴。理查森強調，澳洲與美、中的關係，就是「與兩國交友，與一方結盟」，澳洲應強化與北京的邦誼，但中國終究非其盟友。他直言，美、中為戰略對手，在接下來數十年內，兩國的緊張勢難避免。誤解可能造成誤判，但雙方若理智經營關係，力求以對話避免軍事衝突，有部分能最小化兩國紛爭。