冷氣設在28度 日節能內幕很瞎

2017-05-12

〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本政府部門從五月起實施「清涼商務（Cool Biz）」鼓勵員工衣物減量，政府機關的冷氣的溫度設在攝氏二十八度，不過，當年參與決策的官員「自爆」，當初只是憑感覺設定這項溫度標準，並沒有任何科學根據。

「清涼商務」是由現任東京都知事小池百合子，在二○○五年擔任環境相時為了因應地球暖化推出的新政策，在每年的五月到九月底，由首相帶頭脫下西裝、解開領帶，藉由衣物減量降溫，辦公室冷氣則設定在二十八度以減少能源消耗和二氧化碳排放。

政策實施十多年來，讓「冷氣設定在二十八度」的概念變得十分普遍，但，日本朝日電視新聞十一日報導，當年設下溫度標準的環境省官員，也就是現任法務副大臣盛山正仁坦承，當時只是憑感覺並沒有科學根據。

盛山當時擔任環境省地球環境局總務課長，不久後調任國土交通省，二○○五年九月辭職參選眾議員，二○一五年成為安倍內閣的法務副大臣。報導指出，盛山日前在首相官邸召開的副大臣會議上「自爆」這段決策內幕，在場的環境副大臣關芳弘表示，設在二十八度實在有點勉強，這是一個令人不舒適的溫度，有必要進行科學驗證。關芳弘透露出有意重新檢討的態度。

內閣官房副長官萩生田光一也在一旁幫腔說，有人到了二十八度就會汗流浹背，這反而會增加洗衣量，由於「清涼商務」已經普及，似乎可以依照相關的參考依據放寬溫度設定。對於關芳弘有意檢討設定溫度一事，環境省方面則表示，目前尚未有這方面的檢討。