文在寅當選 蔡總統盼強化合作
2017-05-11
〔記者鍾麗華／台北報導〕韓國總統選舉順利完成，文在寅當選新任韓國總統，蔡英文總統昨代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民以及文在寅致上祝賀。
蔡總統表示，台灣與韓國同為民主國家，共享自由民主價值，長久以來雙方在經貿、文化等各領域互動頻繁，民間交流近來更是持續增加。她期待未來韓國在文在寅領導下，不僅國民福祉更為促進，台韓兩國更能持續在既有的良好基礎上強化合作，互利互助，共同為亞太地區的穩定和平與繁榮發展努力。
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