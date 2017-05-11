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文在寅當選 蔡總統盼強化合作

2017-05-11

〔記者鍾麗華／台北報導〕韓國總統選舉順利完成，文在寅當選新任韓國總統，蔡英文總統昨代表中華民國政府及人民，向大韓民國人民以及文在寅致上祝賀。

蔡總統表示，台灣與韓國同為民主國家，共享自由民主價值，長久以來雙方在經貿、文化等各領域互動頻繁，民間交流近來更是持續增加。她期待未來韓國在文在寅領導下，不僅國民福祉更為促進，台韓兩國更能持續在既有的良好基礎上強化合作，互利互助，共同為亞太地區的穩定和平與繁榮發展努力。

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  • 文在寅九日晚間在首爾光化門前舉行慶祝晚會，當他準備發表勝選演說之際，同黨的忠清南道知事、號稱「南韓歐巴馬」的安熙正（中），突然激動地上前親吻他的臉頰。據稱這個畫面在南韓全國網路熱搜榜上衝上第一名。（美聯社）

    文在寅九日晚間在首爾光化門前舉行慶祝晚會，當他準備發表勝選演說之際，同黨的忠清南道知事、號稱「南韓歐巴馬」的安熙正（中），突然激動地上前親吻他的臉頰。據稱這個畫面在南韓全國網路熱搜榜上衝上第一名。（美聯社）

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相關關鍵字： 南韓 南韓總統 南韓總統文在寅 台韓關係 文在寅 蔡總統 蔡英文
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2017年5月11日‧星期四‧丁酉年四月十六日
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