朴槿惠垮台 拖累南韓政壇女力
〔編譯張沛元／法新社首爾七日電〕一度因朴槿惠挾高票入主青瓦台而掀起的南韓政壇女力，看似已隨她遭彈劾下台而化為幻影，甚至禍延其他南韓女性政治人物。參與九日總統大選的候選人仍是男人天下，唯一的女性候選人勝選希望渺茫，還得面對因朴槿惠而起的性別歧視侮辱。
分析家指出，男性候選人佔多數凸顯南韓社會長期以來父權至上的本質，左翼「正義黨」候選人沈相奵雖是萬綠叢中一點紅，卻根本沒有機會當選，支持率介於七．三％到八％之間，遠不及最被看好的「共同民主黨」候選人文在寅，還要面對網路上因朴槿惠涉貪下台而引發的性別歧視批評，例如「南韓未來一百年都別想再有女總統」。沈相奵譴責這些發言是雙重標準，還曾在發表競選演說時痛斥，前總統全斗煥與盧泰愚也曾下獄，但當時可沒人說別再有男總統。
身為前總統朴正熙之女，立場保守的朴槿惠不僅在任時未曾積極拓展女權，不光彩下台後還拖累其他仍致力打破玻璃天花板的女性政治人物。民主黨國會議員韓貞愛（譯音）說，她近來聽到不少男性選民，甚至男性政治人物以朴槿惠為例，認為女性不該從政；即便同樣因貪腐或其他原因下台的南韓男性政治人物不在少數，卻從沒人將其歸咎於所有男性政治人物的錯。
女性從政在南韓並不多見，女性國會議員比率還不到兩成（十七％），在「經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）」的三十五個先進國家中排名第三十。這項數據雖遠勝於二○○○年時的六％，但民主黨女國會議員南仁順（譯音）說，南韓政黨內部網絡仍是老男孩俱樂部，「（女性）頭頂上又厚又硬的玻璃天花板依然存在」。
相較於朴槿惠在女權上的消極，五十八歲的沈相奵則主動出擊，在候選人辯論時逼迫曾口出「洗碗是女人的事」的「南韓川普」、「自由韓國黨」候選人洪準杓道歉。即便當今南韓女性政治人物的處境依然艱困，沈相奵期許南韓未來的新的女性領導人是靠自己往上爬，而非如朴槿惠般仰賴昔日的父權與恩庇政治（patronage politics）。
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標題：朴槿惠垮台 拖累南韓政壇女力
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