嚴禁噓國歌 中國擬立「國歌法」
2017-05-05
〔編譯陳正健／綜合報導〕中國全國人民代表大會二日在官網發佈「國歌法」草案，將於六月提交初審，旨在懲罰侮辱國歌的「不當」行為。儘管草案範疇未明，但社群網友推測，此法可能是針對港獨份子，因為香港反政府團體多次在體育場合「噓國歌」，但未有個別人士受罰。
中國全國政協委員、前解放軍樂團團長于海連續十年提倡「國歌法」法案，希望國歌得到應有的「尊重」。他告訴《北京青年報》，中國國歌《義勇軍進行曲》的版本混亂，一些錯誤的樂譜仍在使用，令他感到心痛。
于海指出，有民眾在唱國歌時打電話、「噓國歌」或嬉笑打鬧，甚至有人將其竄改為「二奶歌」、「炒股歌」，中學生未能寫出歌詞，小學生無法理解詞意，社會上對國歌不夠尊重。不過，他也強調，並非唱不好就是違法，立法之意是為了愛國主義教育。
對此，中國新浪微博上議論紛紛，迅速累積超過一千則評論。許多網友質疑，此舉顯然是針對港獨份子。此前，香港反建制球迷曾屢次噓中國國歌，二○一五年世界盃外圍賽時，香港足總還因此被國際足總（ＦＩＦＡ）罰款四萬港元。
另外，還有網友調侃：「唱國歌跑掉的要直接判刑」、「國歌可以變成銷售榜首，因為人人都要趕著聽」、「是不是以後唱不好就違法」、「最好用於香港足球場」。
香港《立場新聞》一名讀者投稿痛批，中國「國歌法」定會對香港言論自由構成威脅。他呼籲港民依然「噓國歌」，但在法庭上要堅持自己很尊重國歌，無褻瀆之意，或者學習台灣美麗島事件政治犯以身試法，犧牲自我感召大眾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜
- 桃產總爆醜聞 毛振飛憂心傷害工運
- 《小檔案》新店最老小學 全盛期3千學生
- 車牌辨識系統將啟動 挨批楚門世界Live版
- 專家激盪創意 13日起研討花蓮學
- MMA可截長補短 黃偵玲融入推手
- 太陽能人型驅鳥器 趕鳥好幫手
- 三井來挑戰 麗寶Outlet有信心
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT blamed for infrastructure review disruptions
- 鋒面通過降雨機率增 中南部高溫達33度
- 3警捷運江子翠站遭攻擊 強忍嗆辣刺痛逮通緝犯
- 陳綺貞婚期沒譜 女粉喊嫁給我
- 《2017秋冬時裝週》Marni
- 嘉市府提組織改造 「時機不對」又碰壁
- Yahoo砸千萬 直播攝影棚啟用
- 瑞芳桐花祭沒花 可訪碳窯遺跡
- 沸沸揚揚 補教業者曾LINE陳星出面
- 回收物變生活小物 農博教你DIY
- 文山水資中心啟用 日處理2.9萬噸污水
- 櫃買31家公司 去年賺逾一個股本
- 通宵打麻將？ 交大邀畢業生「憶」起打麻將
- 自由廣場》中華台北 妳慢慢等
- 自由廣場》無「法」制裁狼師？
- 離島首座！ 澎湖東吉嶼微電網商轉
- 下水道廠商解約 頭份憂1.1億被收回
- 孔劉封戲王 死鬼CP隔海做了這件事
- 蔡總統：ＷＨＡ會議桌上 台灣應有個位置
- 穩定菜價 蔬菜產銷查詢平台上線
- 新光三越強打端午禮盒
- 癌症時鐘再快12秒 大腸癌9連冠
- 《2017秋冬時裝週》Roberto Cavalli
- 《青少年飆車喧鬧塗鴉》羅東極限運動場 居民卻步
- 點睛品吸睛 耳玩自由Play
- 山佳車站重現百年風華 輕旅懷舊趣
- 大西洋便宜黑鮪進市場 東港漁民憂
- 《藝術絕配》3
- 動物之家 狗狗「飢餓17小時」
- 剪ㄧ條光纖賞兩千 劉邦誠暴力介入系統台
- 【感覺紀事簿】沒有答案的答案
- 中醫教護眼 按摩周圍穴位
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：嚴禁噓國歌 中國擬立「國歌法」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分