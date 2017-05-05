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嚴禁噓國歌 中國擬立「國歌法」

2017-05-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國全國人民代表大會二日在官網發佈「國歌法」草案，將於六月提交初審，旨在懲罰侮辱國歌的「不當」行為。儘管草案範疇未明，但社群網友推測，此法可能是針對港獨份子，因為香港反政府團體多次在體育場合「噓國歌」，但未有個別人士受罰。

中國全國政協委員、前解放軍樂團團長于海連續十年提倡「國歌法」法案，希望國歌得到應有的「尊重」。他告訴《北京青年報》，中國國歌《義勇軍進行曲》的版本混亂，一些錯誤的樂譜仍在使用，令他感到心痛。

于海指出，有民眾在唱國歌時打電話、「噓國歌」或嬉笑打鬧，甚至有人將其竄改為「二奶歌」、「炒股歌」，中學生未能寫出歌詞，小學生無法理解詞意，社會上對國歌不夠尊重。不過，他也強調，並非唱不好就是違法，立法之意是為了愛國主義教育。

對此，中國新浪微博上議論紛紛，迅速累積超過一千則評論。許多網友質疑，此舉顯然是針對港獨份子。此前，香港反建制球迷曾屢次噓中國國歌，二○一五年世界盃外圍賽時，香港足總還因此被國際足總（ＦＩＦＡ）罰款四萬港元。

另外，還有網友調侃：「唱國歌跑掉的要直接判刑」、「國歌可以變成銷售榜首，因為人人都要趕著聽」、「是不是以後唱不好就違法」、「最好用於香港足球場」。

香港《立場新聞》一名讀者投稿痛批，中國「國歌法」定會對香港言論自由構成威脅。他呼籲港民依然「噓國歌」，但在法庭上要堅持自己很尊重國歌，無褻瀆之意，或者學習台灣美麗島事件政治犯以身試法，犧牲自我感召大眾。

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  • 中國全國人民代表大會二日在官網發佈「國歌法」草案，將於六月提交初審。（路透檔案照）

    中國全國人民代表大會二日在官網發佈「國歌法」草案，將於六月提交初審。（路透檔案照）

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