學童餐須少鹽高纖 川普踩煞車
〔編譯魏國金／綜合報導〕對供應全美國逾三千一百萬名學童的學校早餐與午餐餐點，制定較嚴格的營養標準，是美國前第一夫人蜜雪兒．歐巴馬最重要的成就之一，但上任僅六天的美國農業部長普度（Sonny Perdue）對該政策踩煞車，一日宣佈歐巴馬政府通過有關學校餐點的鈉、全穀物以及加糖乳品等標準，將放緩實施速度。
這是歐巴馬政府的營養政策在不到一週之內二度遭遇重挫。上月二十八日，食品暨藥物管理局（ＦＤＡ）表示，計畫重新改寫菜單標示規範。
普度在維吉尼亞州一所學校與一群五年級學童共進雞翅與沙拉後說：「我們知道食物沒被攝取，若被扔掉，就不可能是營養的，我們必須在鈉、全穀物成份以及美味之間求取平衡。」
二○一二年「健康、無饑餓兒童法案」生效以來，全美學校的營養午餐經歷激烈改造。學校餐廳必須減少食物的熱量、反式脂肪、鈉與精緻穀類成份，取而代之的主食，如少鹽、全穀物的傳統披薩，餐廳也必須提供水果、各類蔬菜及低脂或脫脂鮮奶，學校可提供巧克力牛奶，但必須是脫脂牛奶。
按照現行規定，學校餐廳提供的穀類必須有五十％以上是全穀物，學校也必須採用新的鈉使用限制，並持續減少使用直至二○二○年。目前，小學午餐的鈉使用最高為一二三○毫克，最終將降至六四○毫克。如今，學校在鈉使用量上不需再進行任何調降，學校可選擇退出僅提供全穀物食品的要求，餐廳也可提供巧克力與調味乳，只要使用的是低脂牛奶即可。
普度說：「我們不是鬆綁任何營養標準，也不是走回頭路，我們只是給學校食品專業人士所需的彈性。」
華盛頓郵報報導，保守派人士將對普度此舉大表歡迎，因為他們一直認為相關限制是政府管過頭的例證。深具影響力的遊說團體「學校營養協會」也將額手稱慶，該組織代表學校食品從業人員與行政人員，曾一再表示校方需要更多時間與彈性，才能達到較嚴格的規範。
然而，公衛與營養倡議人士指出，較嚴格的營養規範是對抗肥胖的關鍵利器。公衛專家尼爾森說：「過去五年，我們在學校飲食的改善獲得許多進展，扭轉了全國學童肥胖率的趨勢，我們希望已經取得的進展可以持續。」
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