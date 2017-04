《中英對照讀新聞》Opposition rolls eyes over Abe’s ’kowtowing’ to Trump in U.S. 日本反對黨不屑安倍在美國對川普卑躬屈膝

2017-04-28

◎張沛元

Opposition party leaders blasted Prime Minister Shinzo Abe over his performance in the United States, saying he shamelessly kowtowed to U.S. President Donald Trump in front of a global audience.

(日本)反對派政黨領袖痛批首相安倍晉三在美國的表現,認為他(安倍)恬不知恥地在全球矚目下對美國總統川普卑躬屈膝。

Renho, leader of the main opposition Democratic Party, targeted Abe’s "no comment" stance on Trump’s executive order banning entry of refugees and nationals from seven Muslim-majority nations in Africa and the Middle East.

主要反對黨民進黨黨魁蓮舫鎖定安倍對川普透過行政命令禁止難民以及非洲與中東的7個穆斯林佔多數的國家的國民入境美國一事「不予置評」的立場。

Abe avoided stating his opinion on that travel ban during a joint news conference with Trump on Feb. 10 after their summit.

安倍在2月10日與川普舉行高峰會後的一場共同記者會上,避免就此一旅行禁令發表看法。

Kazuo Shii, the Japanese Communist Party leader, said in a statement: "Regarding this major international human rights and humanitarian issue, the prime minister only said, ’I will refrain from commenting.’ By continuing to take a posture of remaining silent, he has shown the world that he is kowtowing to Trump."

日本共產黨中央委員會幹部會委員長志位和夫則是在聲明中說:「關於此一重大國際人權與人道議題,首相只說『我不予置評』。安倍透過持續保持沉默告訴全世界,他正在向川普叩頭。」

新聞辭典

roll (one’s) eyes:慣用語,翻白眼(以示不悅、不耐、不屑或煩躁)。例句:Don’t you roll your eyes at me when I am talking to you.(我跟你說話的時候別對我翻白眼。)

kowtow:動詞/名詞,中文的「叩頭」的音譯,即磕頭,通常引伸為對……卑躬屈膝,臣服於……,屈從於。例句:Her husband divorced her because she refused to kowtow to him.(她老公跟她離婚,因為她拒絕對他唯命是從。)

blast:動詞,嚴厲批評,強烈指責。