被控「非法集結」 港前議員梁頌恆、游蕙禎被捕
〔編譯管淑平／綜合報導〕因宣誓爭議而遭取消立法會議員資格的香港本土派政團「青年新政」前議員梁頌恆和游蕙禎，二十六日遭警方以涉嫌「非法集結」罪名為由逮捕，下午獲准以三千元交保。兩人批評警方此舉是為了打壓反對派，政府無所不用其極消滅港人要求前途自決的呼聲，他們將無畏打壓，堅持理念。
兩人交保 痛批港府打壓反對派
根據「香港○一」、「立場新聞」和「明報」等香港媒體報導，梁、游被捕事由是兩人去年十一月二日闖入立法會之舉，涉及「非法集結」，檢方並以「強行進入」作為交替控罪（指犯罪元素相近但較輕微的罪行，以確保被告不會完全無罪）。警方二十六日上午七時登門逮人，將梁、游兩人帶到中區警署拘押，至下午三時交保；三名前助理、義工也遭逮捕，游、梁等五人週五將出庭。
游、梁兩人獲得交保後，在警署外發表聲明，表示當天法院尚未就宣誓事件判決，兩人理應仍受法律所保障可進入立法會會議室，警方以非法集結罪名拘捕兩人是「風馬牛不相及」，是為了打壓反對派聲音，呼籲港人「切勿妄想港共政權會修補或和解，只會拉一派打一派」，將無所不用其極消滅港人渴求前途自決的呼聲，但是他們不會低頭，將堅持理念。梁頌恆也說，現階段認罪可能性低。
梁頌恆、游蕙禎去年九月代表「青年新政」當選立法會議員，不過，兩人於十月十二日宣誓就任時因更改誓詞、罵粗話引發爭議，其後立法會主席梁君彥雖裁定兩人可重新宣誓，但是特首梁振英提出司法覆核宣誓有效性，並要求判決出爐前頒發禁制令，禁止兩人重新宣誓。法官拒絕頒發禁制令，但是梁君彥將兩人的重新宣誓時間延後至法院作出判決後，並且禁止進入議場。梁、游在十一月二日立法會召開例行大會議時闖入議事廳，導致多名保全受傷，最終秘書處報警後，兩人被強制帶離議場。
泛民主派認為這次逮捕行動代表政治打壓，目標是所有在野黨派。「青年新政」批「港共政權對打壓香港人從沒止息」，「我們更要寸土必爭」，青年新政已做好「付上一切代價」的準備去保衛香港。「香港眾志」議員羅冠聰指此事代表當局「有意進一步清算反對陣營和民主力量」，若相信下屆政府可以修補撕裂是「一廂情願」。建制派民主建港聯盟主席李慧瓊支持警方依法辦事，指游、梁當時被禁止進入議場卻仍帶頭闖入議會並導致保安人員受傷，理當負起責任。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 北韓雖緊迫 美司令仍強調中國軍事威脅
- 學生上課、睡覺通通上直播 強國家長還大力支持
- 抗議聲中 駐韓美軍突襲部署薩德
- 恐怖組織也鬧內鬨 IS與塔利班激戰至少91死
- 被控「非法集結」 港前議員梁頌恆、游蕙禎被捕
- 尼泊爾山難受困47天！梁聖岳獲救 女友3天前才過世
- 重機擦撞不知漏油 一發動...當場燒毀
- agnès b.探險號 關注海洋生態
- 莎娃解禁惹議…200家媒體搶訪！
- 海巡、港警允搬 「哨船頭」外灘將重現
- 綁浴衣臉貼小一展 女星尷尬哦
- 央行凍未條… 2字頭驚鴻一瞥
- 今鋒面南下有雨 北部入夜15度
- Panasonic新品 OLED電視身歷其境
- 戴奧辛超標蛋場 畫面首次曝光
- 美太平洋司令：美須協防台灣 不容中國武統
- 30年捐血140次 70歲張耀郎「榮退」
- 我新獵雷艦 明年二月義大利下水
- 大立光站上5000元 外資後市仍看好
- 戴奧辛蛋來自鴻彰 污染源仍不明
- 《健行尼泊爾》須請當地嚮導 跟緊腳步
- 美墨鮪魚WTO爭訟 川普敗陣
- 農地違規蓋廠房 議員促課重稅
- 疑小模嫩妻偷吃... 雙車包夾抓猴判拘
- 處理廢棄物 竹縣考慮新技術
- 8大戶欠稅1.9億 最久拖20年追不回
- 弘道家長拒換考場 教長盼體諒
- 全能媽咪 最夯小家電Top 5～
- 元氣媽咪 FB、IG最搶鏡～
- 坐月子收費上限參考用 北市衛局沒在管
- 陸龜霸氣打群架 抱得美人龜
- 國民黨主席選舉 中常會上演代理人戰爭
- 身心障創作展 「畫說」感人故事
- 誤攜執勤槍彈入境 美國女警不起訴
- 自由廣場》台大李教授不如日本高中生
- 率眾聲援反年改》白狼高呼：五星紅旗掛保證 年金領得爽歪歪
- 全中運》王星皓真「泳」 4破大會奪3金
- 冒名受訪 建中生道歉
- 臉書PO文感謝 草祭二手書店熄燈
- 是否附隨組織 婦聯會聽證會今登場
- 司改分組會議》邱太三堅持 檢察官維持司法官屬性
- 垃圾話滿場飛 魏少「傳奇大三元球季」落幕
- 清白! 馬幼興性侵案因為xx大逆轉
- 馬英九訪陳樹菊 買菜贈都蘭書屋
- 鋼筆達人賽 展現書寫力與美
標題：被控「非法集結」 港前議員梁頌恆、游蕙禎被捕
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email