被控「非法集結」 港前議員梁頌恆、游蕙禎被捕

2017-04-27

〔編譯管淑平／綜合報導〕因宣誓爭議而遭取消立法會議員資格的香港本土派政團「青年新政」前議員梁頌恆和游蕙禎，二十六日遭警方以涉嫌「非法集結」罪名為由逮捕，下午獲准以三千元交保。兩人批評警方此舉是為了打壓反對派，政府無所不用其極消滅港人要求前途自決的呼聲，他們將無畏打壓，堅持理念。

兩人交保 痛批港府打壓反對派

根據「香港○一」、「立場新聞」和「明報」等香港媒體報導，梁、游被捕事由是兩人去年十一月二日闖入立法會之舉，涉及「非法集結」，檢方並以「強行進入」作為交替控罪（指犯罪元素相近但較輕微的罪行，以確保被告不會完全無罪）。警方二十六日上午七時登門逮人，將梁、游兩人帶到中區警署拘押，至下午三時交保；三名前助理、義工也遭逮捕，游、梁等五人週五將出庭。

游、梁兩人獲得交保後，在警署外發表聲明，表示當天法院尚未就宣誓事件判決，兩人理應仍受法律所保障可進入立法會會議室，警方以非法集結罪名拘捕兩人是「風馬牛不相及」，是為了打壓反對派聲音，呼籲港人「切勿妄想港共政權會修補或和解，只會拉一派打一派」，將無所不用其極消滅港人渴求前途自決的呼聲，但是他們不會低頭，將堅持理念。梁頌恆也說，現階段認罪可能性低。

梁頌恆、游蕙禎去年九月代表「青年新政」當選立法會議員，不過，兩人於十月十二日宣誓就任時因更改誓詞、罵粗話引發爭議，其後立法會主席梁君彥雖裁定兩人可重新宣誓，但是特首梁振英提出司法覆核宣誓有效性，並要求判決出爐前頒發禁制令，禁止兩人重新宣誓。法官拒絕頒發禁制令，但是梁君彥將兩人的重新宣誓時間延後至法院作出判決後，並且禁止進入議場。梁、游在十一月二日立法會召開例行大會議時闖入議事廳，導致多名保全受傷，最終秘書處報警後，兩人被強制帶離議場。

泛民主派認為這次逮捕行動代表政治打壓，目標是所有在野黨派。「青年新政」批「港共政權對打壓香港人從沒止息」，「我們更要寸土必爭」，青年新政已做好「付上一切代價」的準備去保衛香港。「香港眾志」議員羅冠聰指此事代表當局「有意進一步清算反對陣營和民主力量」，若相信下屆政府可以修補撕裂是「一廂情願」。建制派民主建港聯盟主席李慧瓊支持警方依法辦事，指游、梁當時被禁止進入議場卻仍帶頭闖入議會並導致保安人員受傷，理當負起責任。