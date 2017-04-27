美華裔女遭中控間諜 將驅逐出境

2017-04-27

中國廣西南寧中級人民法院二十五日以間諜罪，將美國公民潘婉芬（Sandy Phan-Gillis）判刑三年六個月後，隨即下令將她驅逐出境，但遣返的確切時間不明。祖籍中國的潘婉芬在越南出生，她在二○一五年三月做為德州休士頓貿易代表團成員訪問中國，卻在轉往澳門時遭中國當局以間諜罪名拘押。中國政府並未公開潘婉芬被控罪名的詳情，她的夫婿吉利斯（Jeff Gillis）透露，潘女被控在一九九六年至九八年間為外國政府竊取中國「國家機密」。（美聯社檔案照）