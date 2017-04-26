「幸好地震在東北」日復興相失言丟官
2017-04-26
〔編譯林翠儀／綜合報導〕日本復興大臣今村雅弘廿五日提及二○一一年日本東北大地震時，竟脫口而出「幸好地震發生在東北」，當場被首相安倍晉三「打臉」。今村自知嚴重失言，已撤回發言致歉，並引咎辭職。安倍廿五日晚間接受今村請辭，並火速指派福島選出的眾議員吉野正芳接任。現年六十八歲的吉野曾任環境副大臣、文部科學政務官。
今村為自民黨二階派成員，廿五日在所屬派系聚會中致詞時，提到東北大地震災損高達廿五兆日圓，「幸好地震發生在東北」，若靠近首都圈，災損金額將更為龐大。同時出席這場聚會的安倍因此勃然大怒，當場斥責今村的說法極不恰當，對東北民眾造成傷害，他並以首相身分公開致歉。今村在會後也向記者坦承發言不當，已撤回發言致歉。
日本媒體報導，今村稍晚引咎辭職，成為安倍二○一二年底上台後，五年來第五個在任期內辭職的閣員。現年七十歲的今村出身九州佐賀縣，東京大學法學系畢業，曾任外務政務官、農林水產副大臣，去年八月內閣改組時被任命為復興大臣。
本月初，今村在一場記者會上也為福島核災後自主避難者的返鄉問題，被一名公民記者激怒，當場要記者「滾出去」，引起輿論譁然。
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