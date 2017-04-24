《中英對照讀新聞》Huge Canadian river disappears in matter of days－加拿大的大河在幾天內消失不見
◎劉宜庭
Scientists in Canada have documented how an immense river that flowed across the country’s Yukon Territory for centuries, vanished in a matter of days last spring.
科學家在加拿大記錄到一條幾世紀以來流經境內育空地區的大河，在去年春天幾天內便憑空消失的情況。
The abrupt disappearance of the Slims River is the first observed case of ‘river piracy’ – where the source of one river is suddenly diverted into another.
斯林姆河突然消失是第一個「河川襲奪」被發現的案例，即當地的河流源頭突然轉入另一條河流。
The incident reported in the journal ‘Nature Geoscience’ has been held up as an extremely worrying illustration of the effects of global warming – and an example of how incremental temperature increases can lead to sudden and drastic environmental impacts.
這起事件發表於《自然地球科學》期刊，它被視為全球暖化帶來的影響中，一項令人強烈擔憂的例證，也是一個氣溫增幅增大可能導致突發且戲劇化環境衝擊的實例。
The disappearance of the river – which spanned up to 150 metres at its widest point – has dramatically altered the landscape and ecology of the territory.
這條最寬處達150公尺的河流消失，已經劇烈改變了該地區的景觀及生態。
The study documents how the retreat of the Kaskawulsh Glacier – one of the largest in Canada – led to a drastic change in the destination of its meltwater in spring 2016.
這項研究記錄了卡斯卡沃許冰河在2016年春天的退縮，該河是加拿大最大的冰河之一，導致融冰之水流往的目的地劇變。
River piracy events can take thousands of years to occur and the speed of the change in course has shocked researchers - with flow data revealing it occurred over a few short days between the 26th and 29th May 2016.
河川襲奪事件的發生通常需要數千年，其發生的速度改變震驚了研究人員；流量資料顯示，這一切發生在2016年5月26至29日的短短數日。
《新聞辭典》
immense：形容詞，巨大的、無比的。例句：She felt an immense gratitude to Betty.（她對貝蒂甚為感激。）
global warming：名詞，全球暖化。例句：Global warming may raise the temperature.（全球暖化可能會使氣溫上升。）
illustration：名詞，例證、插圖。例句：A apple falling to the ground is an illustration of gravity.（蘋果落地是地球引力的例證。）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台灣警車採最低價標 順順開沒問題、拿來追車就…
- 退撫基金不會破產？ 銓敘部駁斥
- 紫藤社造 環山部落彩繪牆迎賓
- 台中查戴奧辛雞蛋 70餘業者過關
- 書劍集》玩命關頭的轉機
- 雙重戰結局「1」樣 兄弟氣走猿
- 便道淹沒 南橫勤和新橋提前開放
- 自由廣場》〈澄社評論〉年金改革與世代正義
- 三太子男網》盧彥勳強勢封王 挑戰賽第27冠
- 厲害！1對26下盲棋 趙奕帆獲「15勝3負8和」
- 柯南劇場版哪部最經典？ 鄉民熱議
- 舒子晨脫了 全裸跳鋼管
- 〈熱門族群〉進入交屋高峰 華固、日勝生當營建領頭羊
- 社論》成長是化解社會矛盾的良藥
- 【愛讀書】 《男朋友們》
- 電影《叫我第一名》 改編真人故事
- 【藝文短訊】 馬紹．阿紀講泰雅文學
- 電台情人李季準74歲辭世 磁性嗓音成絕響
- 男星顧毛孩有一套 竟會特殊才藝
- 殷仔若在小熊 拚無安打OK
- 自由廣場》「假帳真查」的兆豐案
- 豪宅隕落 2百萬俱樂部會員大減
- 小檔案／亞太2號 啟用16年6度斷訊
- 婦聯會：成員皆官夫人 比較好募款
- 自由談》反年金改革，暴力上綱，露下限！
- 謝長廷開球 西武台灣日橫掃火腿
- 《星期專訪》政院年改執行長林萬億︰先解年金破產危機 再求自足平衡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Bill to propose CKS hall, statue moves
- 日看桐花夜賞螢 魚池生態美食攬客
- 展店泡沫化 美零售業掀關門潮
- 告訴你喔 頭獎得主多這樣做
- 呂承祐為《釧兒》吃素 張芳瑜曾志遠被拱在一起
- 嚴爵29歲新出發 勇跨戲劇第一步
- 興航A330、A321機隊 找到買家
- IMFC公報 仍棄守「對抗保護主義」承諾
- 〈上班一族4月徵文〉外派經驗談
- 勤務重流動性高 菜鳥當先鋒
- 罹癌主播麻央病情惡化 再次住院
- 自由廣場》戴奧辛雞蛋 業者也是受害者
- 中華電海纜故障 最快5/8修復
標題：《中英對照讀新聞》Huge Canadian river disappears in matter of days－加拿大的大河在幾天內消失不見
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email