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中國最高檢官網 開放匿名舉報習近平

2017-04-21

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國媒體發現，中國最高人民檢察院官網設置的「舉報中心」，可供民眾舉報的官員也包括「正國級」的黨政領導人，亦即做為最高權力核心的中共政治局常委等級者，且可匿名舉報。

所謂正國級官員，係指七名中共政治局常委，常委按慣例兼任黨總書記、國務院總理、全國人民代表大會常委會委員長、人民政治協商會議全國委員會主席、中共中央書記處書記等黨政要職。前政治局常委、中共中央政法委員會書記周永康，於二○一四年落馬，二○一五年被以受賄罪、濫用職權罪、故意洩漏國家秘密罪，判處無期徒刑，打破中國政壇「刑不上常委」的「潛規則」。

「北京青年報」報導，進入舉報中心官網後，可先點閱「我要舉報」項目進入舉報頁面，填寫內容分為「舉報人基本情況」、「被舉報人基本情況」、「舉報內容」共三部分；「舉報人基本情況」項目可選擇不署名。至於「被舉報人基本情況」，職級是必選項，下拉後可發現列表中的官員職級是由高至低排列，第一項為「正國級—政治局常委」，第二項為「副國級—政治局委員、副總理、國務委員」。最下方則是最基層的「辦事員」，以及「其他（未定級的幹部）」。

此外，「南方都市報」二十日報導，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發「領導幹部報告個人有關事項規定」和「領導幹部個人有關事項報告查核結果處理辦法」，新增要求各級幹部報告本人、配偶、共同生活子女在國外的存款與投資情況。據報導，上述規定是二○一○年「關於領導幹部報告個人有關事項」的修訂版，此前並未將幹部本人、配偶、共同生活子女在國外的存款和投資情況納入報告內容。

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  • 中國最高人民檢察院官網設置的「舉報中心」，可供民眾舉報的官員也包括「正國級」的黨政領導人（紅圈處）。（取自網路）

    中國最高人民檢察院官網設置的「舉報中心」，可供民眾舉報的官員也包括「正國級」的黨政領導人（紅圈處）。（取自網路）

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