英證實 中俄網軍「駭」了脫歐公投
2017-04-13
〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦十二日報導〕英國下議院公共行政及憲政委員會（PACAC）十二日公布調查報告指出，俄羅斯和中國等外國政府，涉嫌在去年英國脫歐公投前駭入選民登記網站，導致該網站全面癱瘓，證實脫歐公投的確有外國勢力干涉。該委員會並未指出明確負責對象，但點名俄、中兩國都深知大眾心理及如何利用個人，藉此發動網路攻擊，不但藉此影響美國總統大選，接下來的法國總統選舉也被鎖定。
駭客恐影響法總統大選
該調查報告指出，公投選民登記網站在去年六月七日截止登記的一百分鐘前當機，登記時間被迫延長，數萬人可能因此被剝奪投票權。當時政府表示是因需求量過大所致，估計截止登記當天有超過五十萬人試圖上網登錄。但報告說有線索指出，這是遭到一種利用惡意軟體進行分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，以癱瘓網站的殭屍網路攻擊。
英國政府通訊總部（GCHQ）安全主任馬丁曾表示，英國屢遭網路攻擊，包括俄國政府資助的駭客等，企圖竊取國防和外交機密。英國內政大臣哈蒙德也說，馬丁負責的國家網路安全中心在截至今年二月的半年期間，就阻止了三萬四千多起「潛在攻擊」，每天多達約兩百起。
法國總統大選已進入最後倒數階段，但駭客入侵的陰影始終揮之不去。法國政壇人士毫不諱言，俄羅斯干預美國大選的前例已在法國重演，尤其是可望在第一輪投票中與極右派「民族陣線」黨魁瑪琳．勒班一起進入決選的中間偏左派「前進！」候選人馬克宏就多次指出，該黨網站多次遇襲，來自烏克蘭與俄國有關的駭客企圖入侵，企圖取得該黨十八萬五千名黨員的資料，要求法國當局確保外國勢力不會干涉「我們的民主生活」。
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