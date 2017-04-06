伊凡卡：時間會證明我做得好

2017-04-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普的掌上明珠伊凡卡三月進駐白宮辦公擔任無給薪總統助理，女婿庫希納則早已擔負白宮資深顧問重任，引發利益衝突與裙帶關係質疑。輔選時矢言謹守川普之女身分的伊凡卡，四日接受電視專訪侃侃而談，針對外界指控她是白宮「共犯」，她四兩撥千斤表示，不解「共犯」二字之意，但若這意指「善的力量」，那麼她很樂意成為「共犯」。

這是伊凡卡正式成為川普行政團隊一員暨聯邦雇員後的首次專訪，將於美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）五日節目播出。針對「共犯」指控，伊凡卡回應主持人：「如果共犯……是想要當一股善的力量，以及形成正面影響，那麼我就是共犯……我希望時間會證明我做得好，還有更重要的，證明我父親的行政團隊正是那個成功之處，如我所知它將會是。」

雖伊凡卡自許專注於女性與職場發展議題，但之前對川普上任以來施政爭議始終未表態，加上以第一千金之姿帶另一半入白宮關政，還和日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道陸續會晤，以致早就看不慣川普歧視女性言行的好萊塢女星史嘉蕾．喬韓森，上月終於拍攝「共犯」香水廣告，揶揄自創香水品牌的伊凡卡一家。

但伊凡卡強調，「我不知道，那樣批評我的人，如果發現自己處於和我現在一樣獨特且空前的處境下，會不會和我目前所為不一樣。」

至於川普飽受外界批評的多項政策，伊凡卡始終緘默是否意謂認同，她未直接回應提問，只強調：「我會說，別把沒有公開譴責與保持沉默混淆在一塊了；我認為，有多種方法讓你的聲音被聽見」，總之，「我和爸爸意見不合時，他知道，然後我會完全坦率地表達自身想法；而當我同意時，我會徹底挺身而出支持議題」，充分顯示父女兩人私下交流不少國家大事。她另稱讚川普善於傾聽的特質，「他從商時就這樣，現在當總統也一樣。」

美國商業雜誌《富比士》四日也刊出川普次子艾瑞克二月接受專訪內容，他不避諱大談「裙帶關係」，還稱它是「生活要素」。目前和哥哥小唐納共同掌管「川普集團」的艾瑞克表示，「我們可能因為裙帶關係，才會在這裡；但至今穩如泰山，不是因為裙帶關係。你知道，如果我們做不好，如果我們無法勝任，相信我，我們不會在這裡。」