《東京觀察》邀熱比婭訪台 過程應更細膩

2017-01-30

◎駐日特派員張茂森

台聯舉行記者會宣佈邀世界維吾爾代表大會主席熱比婭訪問台灣，看起來好像是世維大會的幹部都知道熱比婭馬上就要訪台的事情，而且事先已經取得民進黨政府的默認，甚至幾乎肯定三月底就要成行。若真是這樣，很多人會樂觀其成，但仔細看卻不像這麼一回事，甚至有些怪異。

首先是，出現在記者會上的人居然是與世維大會官方無關的「日本維吾爾協會」會長伊利哈木，此人是否有熱比婭的授權值得關注。世維大會去年在法國召開大會大幅改組人事，世維大會在日本的官方代表是「世維大會日本．東亞全權代表」圖爾穆罕默德（Turmuhammet Hashim），此人同時也是「日本維吾爾聯盟」主席，但是他不知道這件事，連世維大會的幾位副主席也都不知道台灣有熱比婭準備訪台的記者會。經過世維大會駐日本代表等幾個管道的確認後，居然連熱比婭本人也不知道，據世維大會日本代表的說法，記者會上播放的錄影帶，是去年十二月錄的，熱比婭並不曉得在記者會上會被公開，是否真是熱比婭的意願也令人懷疑。

另一個疑問是，台灣內部有一個「維吾爾之友會」，這次居然沒有在記者會上登場，也非常不自然，據了解，台灣「維吾爾之友會」是○九年熱比婭訪日與台灣反共作家林保華見面時，當面希望他來促成的，而「維吾爾之友會」不知道熱比婭三月要訪問台灣，這也有點違背常理。

台聯在事前曾表示，「熱比婭已欣然答應來台」，熱比婭幾乎每年訪問日本，在二○○九年十月和二○一五年五月曾兩次接受本報專訪，先後都表示訪問台灣的高度意願，對台灣好幾個想邀請她訪台的團體或個人都表示感謝，而且也都「欣然答應」，這一次也沒有比較特別。

台灣是民主自由國家，沒有理由拒絕遭受中國打壓的東突厥欺坦獨立領袖熱比婭來訪，可是就連達賴喇嘛要訪台都要極秘密進行，更何況熱比婭是東突獨立的領導人，在中國「黑名單」排行榜上更是首要份子，她要訪台居然被以公開記者會的方式宣佈，甚至目的是要「集結亞太獨立勢力」，用這種方式邀請熱比婭訪台，中國的壓力和小英政府的困擾勢必大增，尤其是事前與世維大會的聯繫上也顯得粗糙，世維大會駐日代表與支持世維大會的日方人士擔心熱比婭訪台成功機率將大為縮減，甚至擔心是否背後有「匪諜」在操作。