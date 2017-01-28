澳洲國慶飛機墜河 觀眾目睹驚嚇

2017-01-28

澳洲西澳省一架輕型飛機在廿六日國慶日飛行表演時，意外俯衝墜河，導致機上兩人喪命，嚇壞現場數以千計的觀眾，所幸並未擊中附近船隻和人群。這架格拉曼飛機公司（Grumman）製造的G-73 Mallard水上飛機，為慶祝澳洲國慶日，廿六日下午在伯斯（Perth）天鵝河（Swan River）上空飛行，當時天鵝河上停泊不少等候觀看國慶煙火秀的遊艇。為表示哀悼，伯斯取消煙火秀，是卅三年來的首次。 （歐新社）