美墨邊界 築牆Q&A
川普簽署行政命令，下令在美墨邊界興築圍牆阻隔犯罪與非法移民，並威脅對保護非法移民的美國「庇護城市」切斷聯邦經費補助，以下為相關問答：
Q：川普築牆要花多少錢？
A：美墨邊界估計一共3142公里，其中1050公里已有阻擋人車的護欄。根據美國海關與邊境局估計，光是興建664公里的柵欄，就要耗費114億美元。
川普對築牆費用含糊帶過，他預估的金額從40億至100億美元不等。然而，建築師和工程師估計，實際造價將高出許多。《麻省理工學院科技評論》去年一篇文章指出，1600公里的鋼鐵和水泥將花費270億至400億美元。
Q：錢從哪裡來？
A：資金來源至今不明。白宮只能挪用現有資金，如果圍牆接近完工，共和黨主導的國會必須提供新資金。
川普反覆揚言要墨西哥買單，可能會取自墨西哥移工寄回家的匯款，去年總計有250億美元，川普的幕僚也曾考慮提高過境稅或其他邊境費用，但墨國已斷然排除買單或補償美國的可能性。
Q：牆長什麼樣？
A：川普的行政命令將圍牆定義為「一個相連、實體的牆，或是其他同樣安全、相連且不可逾越的實體柵欄」。然而，運送建材等事務皆是一大工程。牆的基底需夠深，才能確保穩固、防止他人挖掘隧道通行。據估計，12.1公尺的水泥牆需要使用立柱鑲板式系統，埋入地下3公尺處，將至少耗費260億美元。
Q：築牆面臨哪些障礙？
A：德州與墨西哥邊境有條格蘭德河，是兩地的天然疆界，法律禁止在此興建防礙水災管理或資源交換的建築。此外，邊界土地上有許多私人土地，築牆需面臨繁雜的法律程序和政治反彈，並支付高額的土地徵收費用。
Q：如何終止「庇護城市」？
A：全美約有300個市、郡和州被稱為「庇護城市」，例如紐約和洛杉磯，當中有許多自川普當選後，便誓言保護大約1100萬名的無證移民。「庇護城市」通常拒絕協助或與聯邦移民官員合作，不讓當地警察向與他們互動的人詢問移民身分。
川普的行政命令恐使這些「庇護城市」拿不到聯邦經費，並會授權州與地方的執法單位，在法律允許的最大範圍內，行使移民官員之職能。
（編譯陳正健）
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