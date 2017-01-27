| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自製氣泡水 讓過年變時尚
 首頁 > 國際

美墨邊界 築牆Q&A

2017-01-27

川普簽署行政命令，下令在美墨邊界興築圍牆阻隔犯罪與非法移民，並威脅對保護非法移民的美國「庇護城市」切斷聯邦經費補助，以下為相關問答：

Q：川普築牆要花多少錢？

A：美墨邊界估計一共3142公里，其中1050公里已有阻擋人車的護欄。根據美國海關與邊境局估計，光是興建664公里的柵欄，就要耗費114億美元。

川普對築牆費用含糊帶過，他預估的金額從40億至100億美元不等。然而，建築師和工程師估計，實際造價將高出許多。《麻省理工學院科技評論》去年一篇文章指出，1600公里的鋼鐵和水泥將花費270億至400億美元。

Q：錢從哪裡來？

A：資金來源至今不明。白宮只能挪用現有資金，如果圍牆接近完工，共和黨主導的國會必須提供新資金。

川普反覆揚言要墨西哥買單，可能會取自墨西哥移工寄回家的匯款，去年總計有250億美元，川普的幕僚也曾考慮提高過境稅或其他邊境費用，但墨國已斷然排除買單或補償美國的可能性。

Q：牆長什麼樣？

A：川普的行政命令將圍牆定義為「一個相連、實體的牆，或是其他同樣安全、相連且不可逾越的實體柵欄」。然而，運送建材等事務皆是一大工程。牆的基底需夠深，才能確保穩固、防止他人挖掘隧道通行。據估計，12.1公尺的水泥牆需要使用立柱鑲板式系統，埋入地下3公尺處，將至少耗費260億美元。

Q：築牆面臨哪些障礙？

A：德州與墨西哥邊境有條格蘭德河，是兩地的天然疆界，法律禁止在此興建防礙水災管理或資源交換的建築。此外，邊界土地上有許多私人土地，築牆需面臨繁雜的法律程序和政治反彈，並支付高額的土地徵收費用。

Q：如何終止「庇護城市」？

A：全美約有300個市、郡和州被稱為「庇護城市」，例如紐約和洛杉磯，當中有許多自川普當選後，便誓言保護大約1100萬名的無證移民。「庇護城市」通常拒絕協助或與聯邦移民官員合作，不讓當地警察向與他們互動的人詢問移民身分。

川普的行政命令恐使這些「庇護城市」拿不到聯邦經費，並會授權州與地方的執法單位，在法律允許的最大範圍內，行使移民官員之職能。

（編譯陳正健）

廣告
  • 美墨邊界（路透）

    美墨邊界（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 【除夕】圍爐食譜
百道年菜✧道道精采
團圓好菜✧澎派海味
過年必吃✧長年菜
新年拜這些用意是...
轉寄

標題：美墨邊界 築牆Q&A


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月27日‧星期五‧丙申年臘月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.