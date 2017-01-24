甘比亞前總統賈梅落跑 捲走國庫3.5億
2017-01-24
〔編譯蔡子岳／綜合報導〕統治西非國家甘比亞二十二年的強人賈梅（Yahya Jammeh）已經離境，新任總統巴洛（Adama Barrow）幕僚清點國庫時卻發現，賈梅在政權轉移危機期間將國庫現金幾乎掃空，金額初估一千一百萬美元（約三億五千萬台幣），賈梅離境前還僱用貨機，運送包括豪華超跑在內的大批個人財物。
西非國家經濟共同體（ＥＣＯＷＡＳ）聯軍已確保甘比亞首都班竹治安，被迫在塞內加爾宣誓的巴洛應可順利履新。先行返國清點資產的特別顧問法第（Mai Ahmad Fatty）發現，自賈梅受國際壓力應允談判的兩週內，國庫被提領約一千一百四十萬美元，「國庫大半被掏空」。
法第指控，「國庫是空的，甘比亞已落入金融災難。」法第還說，賈梅離境前最後時刻，特地僱用查德貨機運走各種財物，包括數量不詳的豪華超跑。甘比亞機場雖受命不得讓賈梅財產離境，但機場官員對賈梅捲走財物「唯有遺憾」。賈梅落腳的赤道幾內亞為其最親近的政治盟友，賈梅已有不少資產提前轉移過去。
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