土耳其跨年恐攻 中亞裔槍手落網
〔編譯管淑平／綜合報導〕經過兩週追查，土耳其政府十七日宣布，已逮捕在跨年夜犯下伊斯坦堡夜店攻擊案的槍手馬夏里波夫（Abdulgadir Masharipov）。根據官方說法，馬夏里波夫是烏茲別克人，已坦承為伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）執行任務，另有四名嫌犯落網。
烏茲別克裔 坦承為IS效力
土國總理尤迪倫（Binali Yildirim）表示，警方正在偵訊該名槍手，希望揪出其背後「勢力」。伊斯坦堡省省長沙辛（Vasip Sahin）則說，槍手名為馬夏里波夫，一九八三年出生於烏茲別克，在阿富汗接受好戰份子訓練，「通曉四種語言，是受過良好訓練的恐怖份子」，其指紋與現場採集到的吻合。
土國媒體公佈馬夏里波夫落網畫面，他一隻眼睛周圍有瘀青，眉毛上方有割傷傷痕，臉上和Ｔ恤上都沾有血跡，被便衣員警掐著脖子押送上車，據稱他曾拒捕。
沙辛指出，馬夏里波夫用化名「赫拉薩尼」（Ebu Muhammed Horasani）行動，有強烈跡象顯示，他在二○一六年一月經由東部邊境偷渡進入土耳其，顯然是為伊斯蘭國執行任務。在馬夏里波夫落網前，伊斯蘭國已出面承擔責任。槍手一度被指為吉爾吉斯人，又說是來自中國的維吾爾人。當局迄今已拘押五十名嫌疑人。
據土國ＮＴＶ電視台報導，執法當局三天前即發現馬夏里波夫藏身處，但暫時按兵不動，跟蹤他三天以查出與他接觸的人，直到十六日午夜發動突擊，在伊斯坦堡歐洲區以勞工階級居多數的艾森尤特（Esenyurt）一間公寓將他逮捕。沙辛說，共有兩千名警力參與圍捕行動，一起落網的還有一名伊拉克男子，以及三名來自埃及和非洲不同國家的女子，可能也與ＩＳ有關。現場查獲近二十萬美元現金、兩把槍以及兩具無人機。
國營「安那托利亞通訊社」報導，槍手的四歲兒子已被當局帶走保護監管。沙辛說，馬夏里波夫落網時，兒子並不在身邊，並非如稍早媒體所稱，警方當著他兒子面前逮人。「自由報」引述警方說法，馬夏里波夫的妻子和女兒十二日已遭警方拘押。
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標題：土耳其跨年恐攻 中亞裔槍手落網
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