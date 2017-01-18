| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
 首頁 > 國際

土耳其跨年恐攻 中亞裔槍手落網

2017-01-18

〔編譯管淑平／綜合報導〕經過兩週追查，土耳其政府十七日宣布，已逮捕在跨年夜犯下伊斯坦堡夜店攻擊案的槍手馬夏里波夫（Abdulgadir Masharipov）。根據官方說法，馬夏里波夫是烏茲別克人，已坦承為伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）執行任務，另有四名嫌犯落網。

烏茲別克裔 坦承為IS效力

土國總理尤迪倫（Binali Yildirim）表示，警方正在偵訊該名槍手，希望揪出其背後「勢力」。伊斯坦堡省省長沙辛（Vasip Sahin）則說，槍手名為馬夏里波夫，一九八三年出生於烏茲別克，在阿富汗接受好戰份子訓練，「通曉四種語言，是受過良好訓練的恐怖份子」，其指紋與現場採集到的吻合。

土國媒體公佈馬夏里波夫落網畫面，他一隻眼睛周圍有瘀青，眉毛上方有割傷傷痕，臉上和Ｔ恤上都沾有血跡，被便衣員警掐著脖子押送上車，據稱他曾拒捕。

沙辛指出，馬夏里波夫用化名「赫拉薩尼」（Ebu Muhammed Horasani）行動，有強烈跡象顯示，他在二○一六年一月經由東部邊境偷渡進入土耳其，顯然是為伊斯蘭國執行任務。在馬夏里波夫落網前，伊斯蘭國已出面承擔責任。槍手一度被指為吉爾吉斯人，又說是來自中國的維吾爾人。當局迄今已拘押五十名嫌疑人。

據土國ＮＴＶ電視台報導，執法當局三天前即發現馬夏里波夫藏身處，但暫時按兵不動，跟蹤他三天以查出與他接觸的人，直到十六日午夜發動突擊，在伊斯坦堡歐洲區以勞工階級居多數的艾森尤特（Esenyurt）一間公寓將他逮捕。沙辛說，共有兩千名警力參與圍捕行動，一起落網的還有一名伊拉克男子，以及三名來自埃及和非洲不同國家的女子，可能也與ＩＳ有關。現場查獲近二十萬美元現金、兩把槍以及兩具無人機。

國營「安那托利亞通訊社」報導，槍手的四歲兒子已被當局帶走保護監管。沙辛說，馬夏里波夫落網時，兒子並不在身邊，並非如稍早媒體所稱，警方當著他兒子面前逮人。「自由報」引述警方說法，馬夏里波夫的妻子和女兒十二日已遭警方拘押。

廣告
  • 土耳其媒體發佈據稱為伊斯坦堡跨年夜夜店攻擊案槍手馬夏里波夫落網照片。（路透）

    土耳其媒體發佈據稱為伊斯坦堡跨年夜夜店攻擊案槍手馬夏里波夫落網照片。（路透）

  • 警方在槍手藏身處搜出的隨身物品。（美聯社）

    警方在槍手藏身處搜出的隨身物品。（美聯社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： IS 伊斯坦堡 土耳其 夜店 恐攻 槍手 烏茲別克 阿富汗
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤筍乾滷蹄膀
總舖師✧圍爐好菜
年菜✧白果竹笙豆腐
年節蔬菜買對不買貴　
轉寄

標題：土耳其跨年恐攻 中亞裔槍手落網


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月18日‧星期三‧丙申年臘月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.