《中日對照讀新聞》地球に3頭 iPSでサイの絶滅救え 以iPS拯救全球僅剩3頭的瀕危白犀牛

2017-01-16

◎林翠儀

地球上に3頭しか生き残っていないキタシロサイを絶滅の危機から救うため、キタシロサイのiPS細胞から卵子を作り、将来の個体数増加を目指す研究を、九州大の林克彦教授（生殖生物学）とドイツの国際チームが始めた。

為拯救地球上僅剩3頭存活、瀕臨滅絕危機的白犀牛，日本九州大學生殖生物學教授林克彥與德國學者組成的國際研究團隊，開始研究以白犀牛的iPS細胞製作卵子，希望將來能增加白犀牛的個體數量。

卵子を作製できれば凍結保存されている精子などと体外受精させ、近縁の動物を代理母にして妊娠、出産を試みる構想。絶滅の恐れがある動物の救済という、iPS細胞の新たな応用の可能性を示している。

若能成功製作出卵子，這項研究的構想將以冷凍保存的精子等進行體外受精，並嘗試由近親關係的動物代理懷孕，並完成生產。這次研究也將展現iPS細胞運用於拯救瀕危動物的一種新的可能性。

林教授は、キタシロサイが誕生するまでのデータが乏しいことから「基礎研究も必要で、実現するには長い時間がかかる」と話している。キタシロサイはもともとアフリカ中央部に分布。漢方薬として珍重される角を狙った密猟が横行し、多発する内戦の影響も受けて激減した。

不過，林教授也表示，由於缺乏白犀牛繁殖的相關資料，因此有必要進行基礎研究，距離實現還需要很長的時間。白犀牛分布於非洲中部，由於犀牛角被視為名貴的中藥材，導致盜獵橫行，加上受到當地頻繁的內戰影響，數量銳減。

ニュース・キーワード

救う（すくう）：挽救、解救、拯救、幫助

例：他人（たにん）の心（こころ）を救うことは容易（ようい）ではなくて、救いたい、そう思（おも）うこと自体（じたい）が驕（おご）りなのかもしれない。（解救別人的心靈並非易事，或許「想要解救」這種想法本身已經是一種傲慢。）

乏しい（とぼしい）：不足、缺乏、貧乏

例：自信（じしん）のない人（ひと）に共通（きょうつう）しているのは、 想像力（そうぞうりょく）に乏しいことです。（沒自信的人有一個共同特徵，就是缺乏想像力。）

漢字を読みましょう

絶滅（ぜつめつ）／卵子（らんし）／凍結（とうけつ）／近縁（きんえん）／妊娠（にんしん）／出産（しゅっさん）／救済（きゅうさい）／漢方薬（かんぽうやく）／密猟（みつりょう）／横行（おうこう）