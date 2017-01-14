閨密門醜聞》逮不逮三星少東 韓檢最快今決定

2017-01-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕身家22億美元（約台幣699億元）的南韓財閥「三星集團」少東李在鎔，以朴槿惠「閨密門」醜聞案的嫌犯身分，徹夜接受逾22小時馬拉松式偵訊，路透報導，偵訊期間他完全沒睡，中午吃6000韓元（約台幣174元）便當，晚飯則吃韓式炸醬麵，並已於當地時間13日上午7點50分許步出獨立檢察組辦公室返家。特檢將不會再請李在鎔前來接受偵訊，但韓聯社指出，特檢最快將於14日決定是否申請拘捕李在鎔。

22小時馬拉松訊問

48歲、高挑且戴眼鏡的李在鎔係「三星」第三代接班人，走出獨立檢察組辦公室後，不發一語就乘車離去，直奔幾公里外的瑞草區「三星」總部。法新社指他一臉倦容，身上的西裝與領帶都與他一天前應訊時相同。

李在鎔是接受韓東勳（譯音）等兩位檢察官訊問，韓東勳綽號「財閥狙擊手」，曾偵辦「SK集團」案與「現代汽車」案。李在鎔在其父李健熙2014年因心臟病發而喪失行動能力後，已成為該集團實際的掌舵者。李在鎔11日成為嫌犯，12日上午前往應訊。

疑還有3名主管涉案

偵訊時間是否過久，獨立檢察組發言人李圭哲表示，「要調查的東西頗多，且李在鎔的聲明與調查人員認為的實情有落差」。據了解，李在鎔向檢方強調，三星是因朴槿惠總統施壓，不得不資助其閨密崔順實，三星並沒有因此獲利，是「受害人」。

韓媒報導，李在鎔係在「數位紀錄偵訊室」應訊，該房間乃此貪腐案而設。

李在鎔被控行賄和濫權，若他於14或15日被捕，將淪為擴大偵辦「閨密門」案過程中，首位被捕的南韓企業大亨，「三星」另外三位主管也可能被捕。除李在鎔外，「三星電子」對外擔當社長朴商鎮也被偵訊約13小時之久，直到13日一早才結束。