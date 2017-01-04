川普不屑北韓核武 酸中國沒幫助

2017-01-04

金正恩聲稱新飛彈可直射美

〔編譯魏國金／綜合報導〕北韓領導人金正恩一日給了美國候任總統川普下馬威，宣稱北韓的洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ）發展已進入「最後階段」。隔了一天，川普推文直陳：「北韓聲稱能打擊到美國領土的核武能力發展已進入最後階段。沒這回事！」接著他又推文：「中國在完全一面倒的貿易中，賺走美國鉅額金錢與財富，卻在北韓議題上不幫忙，很好！」

川普二日對中國的批評，似乎顯示他接獲的情資簡報中，告知他中國領導人更憂心北韓的動盪、崩潰，而不是現狀。對於川普之言，中國外交部發言人耿爽表示，中國致力推動朝鮮半島無核化，中國在這方面的努力有目共睹。他說，中國作為聯合國安理會常任理事國的一員，積極參與北韓核子議題的相關討論，也與其他理事國成員共同通過數項決議，「這展現了中國負責任的態度」。

南韓外交部則指出，川普這番發言是他自去年十一月當選美國總統以來，首度對北韓核議題的明文表態，可解讀為對金正恩在新年賀詞中暗示挑釁的「明確警告」。

中國：促朝鮮無核有目共睹

南韓外交部發言人趙俊赫說，「鑑於今年可能是決定北韓核問題走向的分水嶺」，南韓與美國現任及下屆政府皆進行密切的戰略溝通，「川普與美國官員清楚認知到北韓核威脅的嚴重性與急迫性，他們在制裁北韓及美韓密切合作的必要性上維持堅定立場」。

再過不到三週，川普將就任美國總統，若北韓飛彈試射證實其有能力打擊美國領土，將成為川普政府頭號的國安考驗。去年八月叛逃到南韓的前北韓駐英公使太永浩指出，金正恩計畫利用今年華府與首爾政權轉移的「黃金時機」，加緊推動核武。

北韓在即將卸任的美國總統歐巴馬首次執政的最初幾個月進行核試爆，促成許多白宮官員反對北韓，進而拒絕與其談判。而在總統選戰初期，川普曾說他樂意與金正恩坐下來一起吃漢堡。不過與北韓談判將引發許多共和黨人反彈，歐巴馬也強調，除非北韓接受朝鮮半島非核化，否則雙方不可能進行談判。

金正恩在卅分鐘的新年電視演說中說，平壤已「躍升為核子強權」，北韓現在是「東方的軍事強國，甚至是最強的敵國也對我們無可奈何」，他呼籲美國「果敢決定撤銷過時、充滿敵意的北韓政策」。

北韓去年進行過兩次核試爆與多次飛彈試射，並因此招致美韓嚴峻制裁。聯合國安理會於去年十一月底就平壤九月的核試爆實施新制裁。北韓去年致力發展洲際彈道飛彈零組件，這種飛彈最小射程為五千五百公里，有些射程可達一萬公里以上，北韓距美國約九千公里。