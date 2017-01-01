涉閨密案 濫權、做偽證 南韓ＮＰＳ理事長被捕
2017-01-01
〔編譯茅毅／綜合報導〕由於南韓「國民年金公團（ＮＰＳ）」理事長文亨杓在總統朴槿惠的「閨密門」醜聞案中被控濫權並做偽證，首爾中央區法院去年十二月卅一日對他發布逮捕令。與此同時，近來每逢週末即舉行的「倒朴」燭光集會，首爾以降的該國各地民眾在跨年夜也不忘發出要求朴槿惠下台的怒吼。
由南韓政府設立的ＮＰＳ總值達五四五兆韓元（約十四．六兆台幣），隸屬保健福祉部，負責管理國民年金，南韓特檢廿九日指出，文亨杓坦承去年曾於保健福祉部長任內施壓ＮＰＳ同意「三星集團」旗下兩個子公司—「第一毛織」和「三星物產」約達兩千六百億台幣的合併案，而ＮＰＳ係以上兩個「三星集團」子公司的大股東。文亨杓曾在去年十一月一場國會聽證會上做虛偽供述，否認曾藉勢施壓ＮＰＳ支持以上合併案。
韓聯社、「News1」等韓媒報導，約一千五百個公民團體組成的主辦單位估計，卅一日首爾共九十萬人次參與「倒朴」集會，全國共一○五萬，由於前九次的全國總人次已達八九五萬，故這十次的全國總人次也堂堂突破一千萬。
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