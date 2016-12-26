檢方查自肥 川普決解散基金會

2016-12-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統當選人川普二十四日表示，為避免利益衝突，打算解散以他為名的慈善基金會「唐納．Ｊ．川普基金會」。該基金會在收受與分配捐款上爭議不斷，目前正遭紐約州檢察總長調查中，川普看似企圖藉此解散基金會止血，但紐約州檢察總長辦公室表示，調查未結束前，該基金會不得收攤關門。

檢︰調查未完 不得收攤

川普在聲明中並未提供該基金會關門大吉的時間表，但表示他已指示律師採取結束該基金會的必要步驟。此外，目前也還不清楚這個正被調查中的基金會是否能如川普所願解散。川普在聲明中盛讚該基金會在過去多年來捐款無數，做了不少好事，協助退伍老兵、執法人員與孩童；但為避免他日後就任總統後的任何衝突，他決定以其他方式持續他的慈善工作。

華盛頓郵報稍早曾刊登一系列描述川普基金會運作的報導，像是川普顯然拿基金會的錢充當他的營利事業相關的法律官司的和解金。